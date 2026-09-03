Bogdanovićev saigrač potpisao ugovor vredan 208.000.000 dolara
Vreme čitanja: 1min | čet. 03.09.26. | 22:48
Hjuston Roketsi veruju mladom Amenu Tompsonu
Košarkaški klub Hjuston Rokets osigurao je ostanak jednog od svojih najtalentovanijih mladih igrača na duge staze. Svestrani krilni košarkaš i saigrač Bogdana Bogdanovića, Amen Tompson, dogovorio je petogodišnji maksimalni produžetak ugovora iz roki-skale vredan impresivnih 208 miliona dolara, preneo je dobro obavešteni novinar ESPN-a Šams Čaranija.
Novi ugovor uključuje i klauzulu o 10 odsto bonusa u slučaju eventualnog trejda ("trade kicker"), što jasno potvrđuje da čelnici Teksašana vide 23-godišnjeg košarkaša kao jednog od ključnih nosilaca igre i temelja franšize u narednim godinama.
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Tompson, koji je izabran kao četvrti pik na NBA draftu 2023. godine, izrastao je u jednog od najraznovrsnijih mladih igrača u čitavoj ligi. U svojoj protekloj sezoni napravio je ogroman korak napred — predvodio je NBA ligu po ukupnom broju odigranih minuta, dok je istovremeno postavio rekorde karijere u gotovo svim glavnim statističkim kategorijama.
Svestrani as je tokom sezone prosečno beležio 18,3 poena, 5,3 asistencije i 1,5 ukradenu loptu po utakmici, čime se definitivno etablirao kao elitni defanzivac i ključni kreator na oba kraja parketa za tim iz Hjustona.