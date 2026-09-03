Bogdanovićev saigrač potpisao ugovor vredan 208.000.000 dolara

Košarkaški klub Hjuston Rokets osigurao je ostanak jednog od svojih najtalentovanijih mladih igrača na duge staze. Svestrani krilni košarkaš i saigrač Bogdana Bogdanovića, Amen Tompson, dogovorio je petogodišnji maksimalni produžetak ugovora iz roki-skale vredan impresivnih 208 miliona dolara, preneo je dobro obavešteni novinar ESPN-a Šams Čaranija.

Novi ugovor uključuje i klauzulu o 10 odsto bonusa u slučaju eventualnog trejda ("trade kicker"), što jasno potvrđuje da čelnici Teksašana vide 23-godišnjeg košarkaša kao jednog od ključnih nosilaca igre i temelja franšize u narednim godinama.