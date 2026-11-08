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KRAJ: Partizan – Mačva 1:2
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ned. 08.11.26. | 15:41
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PARTIZAN – MAČVA 1:2 (1:2)
/Zubairu 16 - Đurić 9, Knežević 36/
Stadion: Partizana
Sudija: Milan Ilić
PARTIZAN (4-2-3-1): Milošević – Samson, Simić, Milić, Jurčević (od 77. Milovanović) – Aleksić (od 46. Kojzek), Baba (od 68. Kostić) – Čumić (od 55. Vukotić), Miladinović, Zubairu (od 68. Trifunović) – Že.
MAČVA (4-2-3-1): Jovanović – Ilić, Drezgić, Ristivojević, Stevanović – Đurić, Vraštanović (od 58. Terzić) – Čolović (od 82. Lainović), Knežević (od 78. Delibašić), Pejović (od 78. Ergelaš) – Vidakov (od 78. Sladojević).
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