KRAJ: Partizan – Mačva 1:2

PARTIZAN – MAČVA 1:2 (1:2)

/Zubairu 16 - Đurić 9, Knežević 36/

Stadion: Partizana

Sudija: Milan Ilić

PARTIZAN (4-2-3-1): Milošević – Samson, Simić, Milić, Jurčević (od 77. Milovanović) – Aleksić (od 46. Kojzek), Baba (od 68. Kostić) – Čumić (od 55. Vukotić), Miladinović, Zubairu (od 68. Trifunović) – Že.

MAČVA (4-2-3-1): Jovanović – Ilić, Drezgić, Ristivojević, Stevanović – Đurić, Vraštanović (od 58. Terzić) – Čolović (od 82. Lainović), Knežević (od 78. Delibašić), Pejović (od 78. Ergelaš) – Vidakov (od 78. Sladojević).