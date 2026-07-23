Foto: Star Sport
KRAJ: Partizan - Una Štrasen 4:0
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čet. 23.07.26. | 21:48
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 2.KOLO:
PARTIZAN - UNA ŠTRASEN 4:0 (2:0)
/Kojzek 5, Zubairu 29, 68, Ugrešić 80/
Stadion: Partizana
Gledalaca: oko 15.000
Sudija: Danijar Sahi (Kazahstan)
Crveni karton: Agović 51
PARTIZAN (4-1-4-1): Krunić - Roganović, Milić, Mitrović, Samson - Zeković (od 64. Aleksić) - Sek (od 72. Traore), Ugrešić, Vukotić (od 64. Kostić), Zubairu (od 72. Trifunović) - Kojzek (od 64. Že)
UNA ŠTRASEN (3-5-2): Ozdžan - Gej, Agović, Hal - Delorg (od 76. Zenađi), Natami (od 76. Matues Soza), Rastoder (od 66. Dadašev), Šejnmec (od 66. Gonkalveš), Mire - Perez (od 55. Ture), Babu.
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Saša Ilić
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