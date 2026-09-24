KRAJ: Srbija - Grčka 1:2
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čet. 24.09.26. | 19:35
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LIGA NACIJE, A DIVIZIJA - 1. KOLO:
SRBIJA - GRČKA 1:2 (1:0)
/Živković 4 - Colis 74, Duvikas 90+5/
Stadion: Rajko Mitić
Kapacitet: 53.000
Sudija: Glen Niberg (Švedska)
SRBIJA: VMS - Eraković, Simić (od 81. Gudelj), Pavlović, Kostić (od 72. Terzić) - Živković, SMS, Maksimović - Tadić (od 87. Sukačev) - Cvetković (od 46. Lukić), Jović (od 72. Joveljić)
GRČKA: Colakis - Vajanidis, Mavropanos (od 90+1. Mihalidis), Recos, Cimikas - Karecas (od 74. Duvikas), Kurbelis, Zaferis (od 90+1. Androutos), Colis - Kostulas (od 63. Joanidis), Pavlidis (od 74. Tete)
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