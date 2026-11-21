Stevanović (©MN Press)
KRAJ: Srbija – Honduras 2:0
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sub. 21.11.26. | 13:08
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SVETSKO PRVENSTVO ZA IGRAČE DO 17 GODINA
SRBIJA – HONDURAS 2:0 (0:0)
/Samardžić 49, 70/
Stadion: Aspajr zoun – teren 4
Sudija: Vili Enga (Kamerun)
SRBIJA: Radanović – Davidov (od 79. Đurić), Baucal, Marinković, Strika – Anokić (od 74. Andrijašević), Matanović (od 74. Pejović), Cojić, Stevanović – Grujić (od 46. Samardžić), Žarković (od 59. Vajagić).
HONDURAS: Paz – A. Rodrigez, Đamfi, D. Arzu, J. Matute (od 60. Perez) – Kruz, Konor (od 60. Lopez), J. Arzu (od 74. Klaros) – D. Matute (od 74. Romero), Ž. Rodrigez (od 84. Moja), Aranja.
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kadetska reprezentacija SrbijeSvetsko prvenstvo u17
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