Furiozno drugo poluvreme Subotičana, Bečlijama malo 21 poen Trajsa
Vreme čitanja: 2min | sub. 21.11.26. | 21:08
Spartak se vratio na pobedničku stazu
Ne tako ubedljivo kao protiv nemačke Vehte početkom oktobra u Ligi šampiona, kada je bilo 32 poena razlike (96:64), ali košarkaši Spartaka upisali su ove subote u Subotici pobedu sa najvećom razlikom u ABA ligi, pošto su savladali Beč sa čak 87:61.
Izabranici Vlade Jovanovića vratili su se na pobednički put posle poraza u Dubaiju, dok su gosti zaustavljeni posle dve vezane pobede u ovom takmičenju. Izdržale su Bečlije prvo poluvreme, na veliki odmor otišle sa prihvatljivih pet poena manjka (37:42), ali ih je u nastavku meča progutala subotička Dudova šuma. Drugo poluvreme pripalo je domaćinima sa 45:24.
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Odličnu partiju pružio je Džalon Pipkins sa 19 poena. Za dva je šutirao 7/9, a imao je i šest skokova i dve asistencije. Pratili su ga Danilo Nikolić i Alen Omić sa po 12 poena, obojica su imali i po tri asistencije, dok je Omić dodao devet skokova, a Nikolić sedam. Marko Jeremić je ubacio 11 poena (3as), od kojih je devet iz šuta za tri.
Na drugoj strani prednjačio je D'Mitrik Trajs sa 21 poenom (4/10 za tri), pet skokova i četiri asistencije. Samo je još Grant Šerfild u ekipi Beča ubacio dvocifren broj poena (13).
Spartak će u narednom kolu pokušati da se revanšira Dubaiju pred svojim navijačima, dok Beč dočekuje Studentski Centar.
ABA LIGA - 9. kolo
Petak:
FMP Železnik - Igokea 69:71
/Kovačević, Nil 16 - Stefanović 22/
Krka - Borac Mozzart 91:73
/Božić 19 - Spir 22/
Bosna - Ilirija 73:67
/Peri 22 - Todorović 23/
Subota
Cedevita Olimpija - Slovan Bratislava 77:61
/Kauan 20 - Bukenan 14/
Spartak Subotica - Beč 87:61
/Pipkins 19 - Trajs 21/
Nedelja
12.00: (1,60) Mega (16,0) Studentski Centar (2,65)
13.00: (1,05) Crvena zvezda (27,0) Cibona (11,0)
16.30: (1,35) Kluž (16,0) Zadar (3,70)
17.00: (1,10) Budućnost (23,0) Široki (8,00)
19.30: (1,90) Partizan Mozzartbet (15,0) Dubai (2,10)
*** Kvote su podložne promenama