Ne tako ubedljivo kao protiv nemačke Vehte početkom oktobra u Ligi šampiona, kada je bilo 32 poena razlike (96:64), ali košarkaši Spartaka upisali su ove subote u Subotici pobedu sa najvećom razlikom u ABA ligi, pošto su savladali Beč sa čak 87:61.

Izabranici Vlade Jovanovića vratili su se na pobednički put posle poraza u Dubaiju, dok su gosti zaustavljeni posle dve vezane pobede u ovom takmičenju. Izdržale su Bečlije prvo poluvreme, na veliki odmor otišle sa prihvatljivih pet poena manjka (37:42), ali ih je u nastavku meča progutala subotička Dudova šuma. Drugo poluvreme pripalo je domaćinima sa 45:24.