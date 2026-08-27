KRAJ: Viktorija Plzenj - Crvena zvezda 5:1

čet. 27.08.26. | 17:49

Pratite uz Mozzart Sport tekstualni prenos revanš utakmice plej-ofa za Ligu Evrope

REVANŠ UTAKMICA PLEJ-OFA UEFA LIGE EVROPE

VIKTORIJA PLZENJ - CRVENA ZVEZDA 5:1 (4:1, 1:1)

/Adu 8, Višinski 58 pen, Hrošovski 63, Kabongo 90+5 pen, Krčik 96 - Ivanić 11/

***KVOTE UŽIVO***

Plzenj. Doosan Arena.

Gledalaca: 9.200.

Sudija: Deni Mekeli (Holandija).

Žuti kartoni: Ladra (Viktorija), Učena, Arnautović, Enem, Rodrigao, Lukasen, Kostov, Krunić (Crvena zvezda).

Crveni karton: Bukari (Crvena zvezda) u 53. minutu.

VIKTORIJA PLZENJ (3-5-2): Vigel - Prebsl (od 91. Krčik), Dveh, Spačil (od 72. Vidra) - Memić, Červ (od 86. Fal), Hrošovski, Suare (od 80. Sojka), Doski - Višinski (od 72. Kabongo), Adu (od 72. Ladra).

CRVENA ZVEZDA (3-4-3) Mateus - Lukasen, Veljković, Učena - Krunić, Elšnik (od 72. Rodrigao), Čam (od 95. Lučić), Kostov - Bukari, Ivanić (od 60. Badžo), Arnautović (od 67. Enem).

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