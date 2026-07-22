(Starsport)
(Starsport)

KRAJ: Železničar - Braga 0:1

sre. 22.07.26. | 20:03

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 2. KOLO (prvi meč)
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ŽELEZNIČAR - BRAGA 0:1
/Orta 67/

Stadion: Sportsko-rekreativni Centar Mladost (Pančevo)
Kapacitet: 2.300
Sudija: Mehmet Turkmen (Turska)

ŽELEZNIČAR (4-3-3): Popović - Đuričić, Milikić, Vidojević, Tegeltija - Lerno (od 61. Sabo), Jevremović, Šekularac (od 79. Tošić) - Jovanović (od 61. Anke), Pedro (od 79. Kuljanin), Džasper

BRAGA (4-3-3): Horniček - Gomes, V.Karvaljo, S. Barsija, Ari-Embi - Rodriges (od 70. Navaro), Mutinjo (od 70. Tiknaz), Gorbi - Martines (od 46. Silva), Viktor, Orta (od 82. Huseinbašić)

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