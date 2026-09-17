(©Starsport)
(©Starsport)

KRAJ: Železničar - Crvena zvezda 1:2 (VIDEO)

čet. 17.09.26. | 20:03

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MOZZART BET SUPERLIGA - PETO KOLO (ZAOSTALA UTAKMICA)

ŽELEZNIČAR - CRVENA ZVEZDA 1:2
/Milikić 45+2 - Veljković 13, Loizu 89/

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Pančevo
SRC Mladost
Sudija: Stanko Ostraćanin

ŽELEZNIČAR (4-3-3): Popović - Tegeltija, Milikić, Vidojević, Đuričić - Lerno (74. Jovanović), Jevremović, Šekularac - Kuljanin (64. Plavšić), Karikari (88. Ankeje), Pedro (88. Sabo).

CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus - Gudelj, Veljković, Nakajama - Gaštarov, Badžo (59. Elšnik) - Kostov, Čam (74. Hendel) - Bukari (74. Loizu), Dijeng (81. Katai), Lučić (81. Ivanić).

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