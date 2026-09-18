Srbin otvorio dušu Špancima: Pre dve godine sam hteo da batalim fudbal

Ipak, pored činjenice da je tako brzo stekao poverenje čelnika kluba, zanimljiva je bila i njegova izjava odmah po potpisivanju novog ugovora.

"Veoma sam srećan što su mi ukazali poverenje na još dve godine. Mislim da to može biti veoma dobra priča za mene i klub. Pre dve godine sam bio u Srbiji i čak razmišljao da napustim fudbal. A sad sam u Segundi, jednoj od najboljih drugih liga na svetu", rekao je Golubović.

Golubović je visok 190 centimetara, najčešće je korišćen kao špic, ali nije mu strano da se spusti na krilo ili ofanzivnog veznog. Dok je bio u kadetima Crvene zvezde, važio je za fizički dominantnog špica. U sezoni 2022/23. je na 28 utakmica postigao 17 golova. Bila je to ekipa Zvezde sa Andrijom Maksimovićem i Veljkom Milosavljevićem, a pored njih tu je bio doskorašnji igrač IMT-a Dušan Žagar.

Za razliku od svih njih, Golubović nikad nije dobio veću minutažu, odigrao je samo četiri utakmice za prvi tim IMT-a pre nego što je otišao u Čukarički gde je, opet, spušten među omladince. Izgleda da u Španiji drugačije gledaju na njega. Već je odigrao četiri utakmice u Segundi, jednom je bio starter. Na prvenac još uvek čeka.