Srbin otvorio dušu Špancima: Pre dve godine sam hteo da batalim fudbal
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 00:48
Stefan Golubović je ovog leta došao u redove španskog drugoligaša Andore, a već sad je produžio ugovor do 2030.
Ljudi koji prate mlađe kategorije u srpskom fudbalu, sećaju se šampionske generacije IMT-a iz sezone 2023/24. Traktoristi su tada u sastavu imali sadašnjeg napadača Lečea Miloša Jovića i Nikolu Krstića koji je kasnije bio kapiten u seniorima. Upravo je Jović odigrao ključnu ulogu sa 20 datih golova, ali veoma bitan igrač za tu ekipu bio je Stefan Golubović.
Momak rođen 2006. godine je sa sedam golova i četiri asistencije na 19 utakmica bio izuzetno važan šraf, ali u seniorima nikad nije dobio šansu. Ovog leta otišao je u redove španskog drugoligaša Andore kao slobodan igrač, potpisao ugovor do 2028. a već sad je dogovorio produžetak saradnje sa klubom čiji je vlasnik legendarni Đerar Pike.
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Ipak, pored činjenice da je tako brzo stekao poverenje čelnika kluba, zanimljiva je bila i njegova izjava odmah po potpisivanju novog ugovora.
"Veoma sam srećan što su mi ukazali poverenje na još dve godine. Mislim da to može biti veoma dobra priča za mene i klub. Pre dve godine sam bio u Srbiji i čak razmišljao da napustim fudbal. A sad sam u Segundi, jednoj od najboljih drugih liga na svetu", rekao je Golubović.
Golubović je visok 190 centimetara, najčešće je korišćen kao špic, ali nije mu strano da se spusti na krilo ili ofanzivnog veznog. Dok je bio u kadetima Crvene zvezde, važio je za fizički dominantnog špica. U sezoni 2022/23. je na 28 utakmica postigao 17 golova. Bila je to ekipa Zvezde sa Andrijom Maksimovićem i Veljkom Milosavljevićem, a pored njih tu je bio doskorašnji igrač IMT-a Dušan Žagar.
Za razliku od svih njih, Golubović nikad nije dobio veću minutažu, odigrao je samo četiri utakmice za prvi tim IMT-a pre nego što je otišao u Čukarički gde je, opet, spušten među omladince. Izgleda da u Španiji drugačije gledaju na njega. Već je odigrao četiri utakmice u Segundi, jednom je bio starter. Na prvenac još uvek čeka.