Sluti na kraj, Ženesio zvuči kao poražen čovek: Na ovom nivou, toliko grešaka - nedopustvo
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 03:17
Marselj doživeo četvrti uzastopni poraz, a za vikend igra protiv PSŽ-a, biće čudo ako ne dođe do smene trenera
Toliko je tmurno u Marselju da bi igrači tog kluba najradije ostali zaključani u kući, samo da malo presaberu misli. Neverovatno koliko loše izgledaju na početku sezone. Ekipa sa Velodroma doživela je četvrti uzastopni poraz. Bešiktaš je u paklu Istanbula pretvorio franucskog velikana u buktinju (0:4) i zadao još veće glavobolje treneru Brunu Ženesiju.
Smrknuta lica, šef struke Marselja pojavio se pred novinarima. Već sad zvuči kao poražen čovek koji ne veruje da nešto može da se promeni, a već za vikend ga čeka derbi sa Pari Sen Žermenom.
"Na ovom nivou, ne možete napraviti toliko grešaka, a da ne budete kažnjeni, to je nedopustivo. U prvom poluvremenu smo bili ravnopravni sa Bešiktašom. U drugom smo se raspali posle drugog gola. Kad ste u nizu poraza hvatate se za najsitnije stvari, to je mentalno teško. Primili smo drugi gol iz auta, treći iz kornera. To mnogo govori o tome šta nam nedostaje. Trudili smo se, pokušavali, ali to je daleko od dovoljnog", rekao je Ženesio posle utakmice.
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Kako sada stvari stoje, biće čudo ukoliko nekadašnji trener Lila dočeka kraj godine, a ne sezone kao šef struke Marselja. Bio bi samo još jedan u nizu onih koje je ta klupa pojela.
"Teško je kad izgubite četiri utakmice zaredom. Svaka naša utakmica je bil slična. Prvo poluvreme bude izjednačeno, a onda kako vreme odmiče, igra nam se raspada i gubimo taktičku organizaciju. Naša odbrana više nije zaštićena, ne trčimo zajedno. Imali smo mnogo nedostataka u tom delu igre protiv Bešiktaša".
Razloga za osmehe nema. Svestan je Ženesio da bi meč protiv PSŽ-a mogao da mu bude poslednji.
"Na nama je da pronađemo rešenja. Ovo je jedan od najtežih trenutaka u mojoj karijeri", rekao je trener Marselja.