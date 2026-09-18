Sluti na kraj, Ženesio zvuči kao poražen čovek: Na ovom nivou, toliko grešaka - nedopustvo

Toliko je tmurno u Marselju da bi igrači tog kluba najradije ostali zaključani u kući, samo da malo presaberu misli. Neverovatno koliko loše izgledaju na početku sezone. Ekipa sa Velodroma doživela je četvrti uzastopni poraz. Bešiktaš je u paklu Istanbula pretvorio franucskog velikana u buktinju (0:4) i zadao još veće glavobolje treneru Brunu Ženesiju.

Smrknuta lica, šef struke Marselja pojavio se pred novinarima. Već sad zvuči kao poražen čovek koji ne veruje da nešto može da se promeni, a već za vikend ga čeka derbi sa Pari Sen Žermenom.

"Na ovom nivou, ne možete napraviti toliko grešaka, a da ne budete kažnjeni, to je nedopustivo. U prvom poluvremenu smo bili ravnopravni sa Bešiktašom. U drugom smo se raspali posle drugog gola. Kad ste u nizu poraza hvatate se za najsitnije stvari, to je mentalno teško. Primili smo drugi gol iz auta, treći iz kornera. To mnogo govori o tome šta nam nedostaje. Trudili smo se, pokušavali, ali to je daleko od dovoljnog", rekao je Ženesio posle utakmice.