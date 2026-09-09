Kraljević i prosjak protiv madridske Babaroge: Soboslaj je gazda Enfilda, Aleksisu povišicu odmah

A baš je takva, rovovska, bila večerašnja bitka sa Atletikom Markosa Ljorentea – stare Babaroge Enfilda – koju su upravo Soboslaj i Makalister okrenuli u korist domaćeg tima za uspešan start (2:1) nove sezone u evropskoj eliti.

Prošlog leta 125.000.000 evra za Florijana Virca , pa 145.000.000 za Aleksandera isaka , ovog još toliko za Bredlija Barkolu , ali kad se pogled skrene sa finansijskih bilansa i usmeri ka terenu, svima koji prate Liverpul postaće očigledno da Enfildom vladaju dva mnogo skromnija, mnogo manje “hajpovana” imena. Odavno dokazana doduše, mada bi možda to moralo da sada bude nekako i ozvaničeno. Time što će, na primer, Dominiku Sobslaju biti javno uručeni ključevi tima koji svakako živi na njegovoj ideji. I što će Aleksisu Makalisteru biti ponuđen novi ugovor, sa priličnom povišicom, jer to je momak koga bi svaki fudbaler poželeo pored sebe u rovu.

Od svih dosadašnjih utakmica grupne faze ova na Enfildu verovatno je najviše zaličila na sudar eliminacione runde. Nažalost, svakako ne zbog kvaliteta – jer daleko je još Liverpul od nekakvog šampionskog fudbala, a Atletiko objektivno već par sezona nije u toj kategoriji, već ono što najvećima može da pokvari, dan, mesec, pa i celu godinu – već zbog intenziteta koji je u uvodnim minutima podsetio na kakav rvački megdan. Taj ritam, logično, više je odgovarao gostima iz Madrida, mnogo naviknutijim na tuču. Liverpul je očekivano bio opasniji, konkretniji u napadu, ali utisak je da je pred Andonijem Iraolom dug period neprospavanih noći i napornog rada na treninzima dok ovaj tim Redsa ne posloži kako je zamislio. Bredli Barkola je prvi put bio u startnih 11 i odmah u prvom poluvremena dva puta stavio na muke odbranu gostiju i Jana Oblaka, još u prvom minutu zapretio je i Aleksander Isak, kome je polomljena fibula pojela debitantsku sezonu u engleskom velikanu, Florijan Virc još traži onaj sjaj koji je u Leverkuzenu učinio najtraženijim mladim fudbalerom planete… Svima je jasno da je u takvim okolnostima čovek od koga sve kreće i koji ovom timu daje smisao – Dominik Soboslaj. I da njegova hladnokrvnost na iznenađujući pas petom Ronalda Arauha nije domaćima donela izjednačenje u 40. minutu utakmice pitanje je da li bi Iraolim tim, koji kao da je negde zagubio ono samopouzdanje iz šampionske sezone, uspeo da se izbori s pritiskom zaostatka.

U njemu su se pekli od 17. minuta kada je Hulijan Alvarez započeo proces iskupljenja pred navijačima zbog onog zahteva da ga klub pusti da ode u Barselonu ovog leta. Pas u stilu nekadašnjih “desetki” poslao je ka Markosu Ljorenteu čijim će imenom na Enfildu plašiti decu u narednim godinama. Jer od deset golova u Ligi šampiona čak pet je Ljorente postigao baš protiv Liverpula, baš na Enfildu. Ko zna, možda je baš on otkupio onaj “This is Anfield” znak koji je decenijama visio u tunelu kultnog stadiona i koji je baš na dan utakmice na jednoj aukciji prodat za 150.000 funti (oko 175.000 evra). Kako bilo, zakasnio je Miloš Kerkez da izađe u ofsajd zamku, Ljorente je to umeo da kazni i Jorgandžije su povele.

No, ta jedna dobra akcija ne menja činjenicu da Atletiko, kao i u svakoj sezoni od odlaska Luisa Suareza, a posebno će u ovoj kada više nema ni Antoana Grizmana, nije baš napadački najpotetnija ekipa. Crveno-beli madridski tim se pati i protiv mnogo slabijih ekipa od Liverpula. A, protiv ovih najjačih Dijego Simeone se sve češće davi u sopstvenoj destrukciji igre. Jeste u Liverpulu krenuo nešto smelije, ali brzo se po navici povukao i sve više približavao naručju Jana Oblaka. I ta brana je morala da popusti. Najavio je to promašeni zicer Barkole, realizacija mu zaista nije najjača strana, ali je ispravka stigla u projektilu Aleksisa Makalistera, koji se baš dan pred meč požalio da je razočaran što su nove ugovore dobili Soboslaj i Rajan Gravenberh, dok je Argentincu rečeno da za njega – nema. Možda se posle ovog gola gore u kancelarijama neko ipak zamisli.