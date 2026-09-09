Kraljević i prosjak protiv madridske Babaroge: Soboslaj je gazda Enfilda, Aleksisu povišicu odmah
Vreme čitanja: 9min | sre. 09.09.26. | 22:55
Liverpul uspeo da preokretom savlada Atletiko (2:1) u prvom kolu Lige šampiona
Prošlog leta 125.000.000 evra za Florijana Virca, pa 145.000.000 za Aleksandera isaka, ovog još toliko za Bredlija Barkolu, ali kad se pogled skrene sa finansijskih bilansa i usmeri ka terenu, svima koji prate Liverpul postaće očigledno da Enfildom vladaju dva mnogo skromnija, mnogo manje “hajpovana” imena. Odavno dokazana doduše, mada bi možda to moralo da sada bude nekako i ozvaničeno. Time što će, na primer, Dominiku Sobslaju biti javno uručeni ključevi tima koji svakako živi na njegovoj ideji. I što će Aleksisu Makalisteru biti ponuđen novi ugovor, sa priličnom povišicom, jer to je momak koga bi svaki fudbaler poželeo pored sebe u rovu.
A baš je takva, rovovska, bila večerašnja bitka sa Atletikom Markosa Ljorentea – stare Babaroge Enfilda – koju su upravo Soboslaj i Makalister okrenuli u korist domaćeg tima za uspešan start (2:1) nove sezone u evropskoj eliti.
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Od svih dosadašnjih utakmica grupne faze ova na Enfildu verovatno je najviše zaličila na sudar eliminacione runde. Nažalost, svakako ne zbog kvaliteta – jer daleko je još Liverpul od nekakvog šampionskog fudbala, a Atletiko objektivno već par sezona nije u toj kategoriji, već ono što najvećima može da pokvari, dan, mesec, pa i celu godinu – već zbog intenziteta koji je u uvodnim minutima podsetio na kakav rvački megdan. Taj ritam, logično, više je odgovarao gostima iz Madrida, mnogo naviknutijim na tuču.
Liverpul je očekivano bio opasniji, konkretniji u napadu, ali utisak je da je pred Andonijem Iraolom dug period neprospavanih noći i napornog rada na treninzima dok ovaj tim Redsa ne posloži kako je zamislio. Bredli Barkola je prvi put bio u startnih 11 i odmah u prvom poluvremena dva puta stavio na muke odbranu gostiju i Jana Oblaka, još u prvom minutu zapretio je i Aleksander Isak, kome je polomljena fibula pojela debitantsku sezonu u engleskom velikanu, Florijan Virc još traži onaj sjaj koji je u Leverkuzenu učinio najtraženijim mladim fudbalerom planete…
Svima je jasno da je u takvim okolnostima čovek od koga sve kreće i koji ovom timu daje smisao – Dominik Soboslaj. I da njegova hladnokrvnost na iznenađujući pas petom Ronalda Arauha nije domaćima donela izjednačenje u 40. minutu utakmice pitanje je da li bi Iraolim tim, koji kao da je negde zagubio ono samopouzdanje iz šampionske sezone, uspeo da se izbori s pritiskom zaostatka.
U njemu su se pekli od 17. minuta kada je Hulijan Alvarez započeo proces iskupljenja pred navijačima zbog onog zahteva da ga klub pusti da ode u Barselonu ovog leta. Pas u stilu nekadašnjih “desetki” poslao je ka Markosu Ljorenteu čijim će imenom na Enfildu plašiti decu u narednim godinama. Jer od deset golova u Ligi šampiona čak pet je Ljorente postigao baš protiv Liverpula, baš na Enfildu.
Ko zna, možda je baš on otkupio onaj “This is Anfield” znak koji je decenijama visio u tunelu kultnog stadiona i koji je baš na dan utakmice na jednoj aukciji prodat za 150.000 funti (oko 175.000 evra). Kako bilo, zakasnio je Miloš Kerkez da izađe u ofsajd zamku, Ljorente je to umeo da kazni i Jorgandžije su povele.
No, ta jedna dobra akcija ne menja činjenicu da Atletiko, kao i u svakoj sezoni od odlaska Luisa Suareza, a posebno će u ovoj kada više nema ni Antoana Grizmana, nije baš napadački najpotetnija ekipa. Crveno-beli madridski tim se pati i protiv mnogo slabijih ekipa od Liverpula. A, protiv ovih najjačih Dijego Simeone se sve češće davi u sopstvenoj destrukciji igre.
Jeste u Liverpulu krenuo nešto smelije, ali brzo se po navici povukao i sve više približavao naručju Jana Oblaka. I ta brana je morala da popusti. Najavio je to promašeni zicer Barkole, realizacija mu zaista nije najjača strana, ali je ispravka stigla u projektilu Aleksisa Makalistera, koji se baš dan pred meč požalio da je razočaran što su nove ugovore dobili Soboslaj i Rajan Gravenberh, dok je Argentincu rečeno da za njega – nema. Možda se posle ovog gola gore u kancelarijama neko ipak zamisli.
Ako se Atletiko već tradicionalno mučio u napadu i dok je imao povoljan rezultat, onda se u minusu jasno videlo da Čolo Simeone, general kome Jorgandžije duguju to što ih svet uopšte smatra velikanom, ipak nije najbolji vojskovođa kada treba krenuti u juriš. Jesu Španci jurnuli, ali samo dok ne bi udarili u prvi blok, a Liverpul ih je postavio nekoliko i osujetio svaku protivničku nameru da se vrati u meč. Alvarez se očigledno još nije glavom u potpunosti vratio u Madrid, Aleks Baena nema mozak Grizmana, Đovani Simeoneu tu veštinu, a svi skupa kao da su prvenstveno selektirani zbog sposobnosti da se brane, ne da napred nešto stvore.
Nije sporno, i tako se može mnogo, videli smo to od nekih ranijih generacija Atletika, ali ovoj sadašnjoj jednostavno fali ta varnica u poslednjoj trećini terena. Mada, ako već pričamo o najvišim ambicijama, i ova Liverpula postava, bez obzira na svet stotine uloženih miliona, ne bi smela, bar ne još, da se zaleće šampionskim rečnikom. I stoji ona sa početka teksta, pred Iraolom i celim timom još je mnogo stepenika ako žele da se ponovo umuvaju među one na samom vrhu lanca ishrane.
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/
Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)
/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/
Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/
Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1/
Lil - Betis 2:3 (2:1)
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/
Sreda
Barselona – Fajenord 5:1 (2:0)
/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 – Stajn 82/
Štutgart – Viking 3:1 (3:1)
/Demirović 20, 26, 32 – Tripić 22/
Liverpul – Atletiko 2:1 (1:1)
/Soboslaj 40, Makalister 50 – Ljorente 17/
Napoli – Arsenal 0:1 (0:0)
/Edegor 75/
PSŽ - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)
/Dembele 17, 23, Tores 31, 47, 57, Ruiz 87 – Kamara 51/
Sporting – Galatasaraj 3:1 (1:1)
/Katamo 27, Suarez 57, Zalazar 63 – Injasio 5ag/
Četvrtak
18.45: (3,15) Fenerbahče (3,45) Roma (2,25)
18.45: (1,43) PSV (4,60) Šahtjor (7,25)
21.00: (1,10) Bajern (10,0) Bode/Glimt (16,0)
21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)
21.00: (1,10) Manečster Junajted (11,0) Sabah (18,0)
21.00: (2,60) Slavija (3,35) Lans (2,70)
***Kvote su podložne promenama