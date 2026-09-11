Tajrik Džons ne igra protiv Zvezde

Tajrik Džons je podvrgnut manjoj hirurškoj intervenciji kako bi mu bila uklonjena cista sa desne butine. Nije reč ni o čemu ozbiljnom i očekuje se da se sledeće nedelje vrati treninzima Olimpijakosa, sa ciljem da učestvuje na Evroliginom Superkupu, koji će biti održan 18. i 19. septembra u Abu Dabiju. Tokom naredne nedelje biće tačno poznat njegov status i znaće se da li će biti spreman da učestvuje u novom takmičenju Evrolige.

Svakako, ne putuje na turnir "Neofitos Handriotis" u Nikoziji i tako ga nećemo gledati protiv Crvene zvezde, sa kojom je vodio velike bitke dok je nastupao za Partizan Mozzart Bet. Briga više za Jorgosa Barcokasa, kojem je svakako važnije da sve bude u redu do početka nove evroligaške sezone.

Što se Crvene zvezde tiče, poznato je da će Čima Moneke ovog puta igrati na pripremnom turniru jer je rešio svu potrebnu papirologiju oko novog pasoša, dok će na Kipar putovati Stefan Miljenović.

Dejan Davidovac neće igrati jer je zbog manje povrede ostao u Beogradu, dok neće biti ni od ranije povređenog Nikole Đurišića.