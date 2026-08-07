Kreće i Premijer liga BIH: Potera za Banjalučanima

Ako postoji klub koji je poslednjih deset godina definisao Premijer ligu BiH, onda je to Zrinjski. Plemići su navikli da osvajaju trofeje i gotovo svaku sezonu završavaju u samom vrhu. Zbog toga ih je teško posmatrati drugačije nego kao najozbiljnijeg konkurenta Borcu.

Za sada, Banjalučani su u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, raspored je svakako zgusnut, a ukoliko se plasiraju u grupnu fazu, biće vrlo izazovno, jer upravo će širina rostera odlučiti može li Borac izdržati ritam borbe na dva fronta.

Kada osvojite prvenstvo, naredne sezone više nema iznenađenja. Vi ste ekipa koju svi žele pobediti. Borac u novu sezonu ulazi kao branilac naslova i prvi favorit prema gotovo svim prognozama. U Banjaluci je poslednjih godina izgrađen sistem koji donosi rezultate, a kontinuitet rada mogao bi biti najveća prednost u odnosu na konkurenciju. Ipak, šampionski status nosi i dodatni pritisak. Svaki remi će se analizirati, svaki poraz predstavljati mini-senzaciju, a uz domaće prvenstvo tu su i evropske obaveze koje često iscrpe ekipe već tokom avgusta.

Hoće li Borac potvrditi da je stvorio novu šampionsku dinastiju? Može li Zrinjski da vrati pehar u Mostar? Da li je konačno došlo vreme da Sarajevo napravi odlučujući iskorak, a Željezničar nakon nekoliko turbulentnih godina ponovo postane ozbiljan kandidat za vrh? I, možda najemotivnija priča prvenstva – koliko daleko može otići povratnik Čelik, klub čije ime i dalje izaziva posebno poštovanje među ljubiteljima BiH fudbala?

Najveća prednost Mostaraca nije samo kvalitet igrača, već iskustvo igranja utakmica pod pritiskom. U Mostaru znaju kako se osvaja prvenstvo, a upravo takvo iskustvo često odlučuje kada sezona uđe u završnicu. Ako pronađu kontinuitet već od prvih kola, mogli bismo gledati reprizu velikih duela Borca i Zrinjskog koji su poslednjih godina obeležili domaći fudbal.

Prognoza: borba za naslov do poslednjeg kola.

SARAJEVO – DOSTA JE IZGOVORA, NAVIJAČI GLADNI TITULA

Malo koji klub u Bosni i Hercegovini ima veća očekivanja od Sarajeva. Navijači Bordo tima već nekoliko sezona slušaju priče o projektu, rekonstrukciji i dugoročnom planu. Vreme je da se sve to pretoči u rezultat. Sarajevo ima kvalitet da pobeđuje svakoga u ligi, ali je upravo nedostatak kontinuiteta bio najveći problem poslednjih sezona. Bodovi su se prečesto gubili protiv ekipa koje su objektivno slabije. Ako se to promeni, bordo tim može ozbiljno zakomplikovati borbu za naslov. Ako ne, ponovo će se zadovoljiti izlaskom u Evropu, što sve manje zadovoljava ambicije Koševa.

Vraćen je i trener Zoran Zekić, čiji je stil fudbala privlačio veliki broj navijača na tribine, a upravo se pristalice Bordo tima nadaju da bi Zekić mogao biti faktor koji će vratiti pehare u klub iz Titove ulice.

Prognoza: treće mesto, uz mogućnost uključivanja u šampionsku trku.

ŽELJEZNIČAR – TURBULENTAN PERIOD I VELIKE PROMENE, POTPUNA NEPOZNANICA

Iako je delovalo da Željezničar polako izlazi iz perioda u kojem je najvažnije bilo stabilizovati klub, čini se da je usledio korak unazad. Možda i dva. Navijači žele mnogo više. Grbavica odavno nije videla ekipu koja konstantno napada titulu, ali Plavi imaju priliku da naprave novi iskorak. Mnogo će zavisiti od početka prvenstva, jer bi nekoliko dobrih rezultata moglo vratiti samopouzdanje koje je često nedostajalo prethodnih sezona. Mada, promena je bilo mnogo. Novi trener, mnogo novih igrača koji nisu sa ovih prostora i turbulencije u klupskim strukturama doneli su mnogo nezadovoljstva, ali i znakova pitanja pred navijače. Je li došlo vreme za potpuni restart ili Španac na klupi tima sa Grbavice može biti pozitivno iznenađenje?

Ako pronađu konstantnost, Željezničar može biti možda i najveći izazivač vodećem trojcu.

VELEŽ – MOŽE LI SE VRATITI PREPOZNATLJIVI IDENTITET?

Rođeni poslednjih godina prolaze kroz periode uspona i padova. Kada igraju svoj najbolji fudbal, mogu pobediti svakoga. Problem nastaje kada nestane kontinuiteta. Mostarci će pokušati da vrate stabilnost i ponovo postanu ekipa koju niko ne želi izvući na gostovanju. Realno gledano, borba za Evropu bila bi odličan rezultat.

ŠIROKI BRIJEG – FAVORIT IZ SENKE

Široki nikada nije među najglasnijima. Ne dovodi najskuplje igrače niti puni naslovnice spektakularnim transferima, ali gotovo svake godine završi tamo gde malo ko očekuje. Upravo zbog toga ekipu s Pecare nikada ne treba otpisivati. Njihova organizacija, disciplina i domaći teren mogli bi ponovo doneti veliki broj bodova.

SLOGA I RADNIK – EKIPE KOJE MOGU DA POMRSE RAČUNE FAVORITIMA

Ni Sloga ni Radnik verovatno neće biti kandidati za naslov, ali upravo ovakve ekipe često odlučuju prvenstvo. Jedan neočekivan poraz favorita u Doboju ili Bijeljini mogao bi na kraju vredeti čitave titule. I jedni i drugi promenili su trenera. Dobojlije je preuzeo Perica Ognjenović sa svojom španskom kolonijom, dok je na klupu Bijeljinaca seo srpski stručnjak Bojan Krulj.

Njihov cilj biće mirna sezona i opstanak bez previše stresa.

ČELIK – POVRATAK KOJI JE ČEKAO CELI BIH FUDBAL

Možda nijedan klub nije izazvao toliko emocija svojim povratkom kao Čelik. Zenica je godinama bila jedan od centara domaćeg fudbala. Bilino polje pamti velike evropske utakmice, pune tribine i generacije igrača koje su obeležile Premijer ligu. Nakon dugog i teškog puta kroz niže rangove, finansijske probleme i reorganizaciju, crveno-crni su ponovo među najboljima. Naravno, emocije neće donositi bodove.

Čelik će morati vrlo brzo shvatiti koliko je Premijer liga zahtevnija od Prve lige Federacije BiH. Svaka greška se kažnjava, a iskustvo će često biti na strani protivnika. Ipak, uz podršku Bilinog polja, Zenica bi ponovo mogla postati jedno od najtežih gostovanja u državi. Ako izbore opstanak bez većih drama, sezona će se moći smatrati uspešnom, a narednih godina otom-potom.

BSK – DEBITANT PRED NAJVEĆIM ISPITOM

Ulazak u Premijer ligu već predstavlja ogroman uspeh. Međutim, ostanak je potpuno druga priča. BSK će verovatno u mnoge utakmice ulaziti kao autsajder, ali upravo takve ekipe često igraju bez pritiska i znaju iznenaditi favorite. Njihova borba za opstanak mogla bi trajati do poslednjeg kola.

KO ĆE BITI HIT, A KO RAZOČARANJE?

Hit sezone: Čelik.

Povratak velikana uvek nosi posebnu energiju, a ukoliko Zenica ponovo postane tvrđava, crveno-crni mogu završiti znatno iznad očekivanja. Najveći izazov: Sarajevo. Kvalitet postoji, ali sada više nema prostora za alibije. Najbolji domaćin: Borac i Zrinjski i dalje deluju kao ekipe koje će najteže ispuštati bodove na svom stadionu. Najveće iznenađenje: Široki Brijeg mogao bi ponovo završiti u evropskoj zoni uprkos tome što ga retko ko ubraja među favorite.

PROGNOZA SEZONE

Ako prvenstvo bude pratilo ritam prethodnih godina, malo je verovatno da ćemo šampiona dobiti pre poslednjih nekoliko kola. Borac i Zrinjski imaju iskustvo i kvalitet da vode glavnu reč, Sarajevo će čekati svaki njihov kiks, dok bi Željezničar mogao biti faktor koji će direktno uticati na rasplet trke za vrh.

U donjem delu tabele očekuje se jednako velika drama. Razlika između opstanka i ispadanja mogla bi biti svega nekoliko bodova, a upravo takve završnice godinama predstavljaju zaštitni znak Premijer lige Bosne i Hercegovine. Jedno je sigurno – od prvog sudijskog zvižduka neće biti prostora za kalkulacije. Liga od deset klubova ne oprašta spor ulazak u sezonu, a svaki izgubljeni bod u avgustu mogao bi u maju imati vrednost trofeja ili opstanka. Zbog svega toga pred nama je još jedna sezona koja možda neće ponuditi najskuplje transfere i najveće zvezde regiona, ali bi vrlo lako mogla doneti ono što ljubitelji domaćeg fudbala najviše vole – neizvesnost, derbije pod pritiskom i prvenstvo u kojem se gotovo do poslednjeg kola neće znati ni šampion ni putnici u niži rang.

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PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVINE – 1. KOLO

Petak

20.00: (3,30) Železničar (3,10) BSK Banjaluka (2,20)

Subota

21.00: Sarajevo – Radnik

21.00: Široki Brijeg – Sloga

Nedelja

18.30: Borac – Velež

21.00: Zrinjski - Čelik

***kvote su podložne promenama