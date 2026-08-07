Saša Ilić poslao četvoricu u Teleoptik: E, to već liči na saradnju

Ovo je pomak na relaciji Partizan – Teleoptik, jer za prvo kolo sezone, u kome je tim Marka Jovanovića ubedljivo poražen od Javora u Ivanjici (1:5), niko iz prvog tima nije prosleđen filijali, iako je dogovor bio da se momci koji ne igraju za seniore stave na raspolaganje mlađem bratu. Deluje da su se svi u Humskoj malo trgnuli kada je Jovanović javno predočio da je imao samo 15 igrača u protokolu, a da dvojica nisu imala pravo nastupa zbog administrativne zabrane.

Sada će se to promeniti i pomenuti momci bi trebalo da donesu pozitivan impuls na teren. Makevića i Ninića je Jovanović trenirao i bili su mu oslonci u pohodu na prvo mesto u Srpskoj ligi „Beograd“, Marinković je nedavno debitovao za prvi tim (pet minuta u Luksemburgu), dok je u javnosti poslednjih meseci najčešće bilo prisutno ime Dušana JoVanovića.

Sin nekadašnjeg reprezentativca Milana najpre je zimus, preko reda, prekomandovan iz omladinaca u prvi tim, što je izazvalo buru u „Zemunelu“, potom je bio i na pripremama u Turskoj, pred kraj sezone dobio malo minuta, onda otišao u Mačvu, gde se zadržao dva dana i izazvao ljutnju trenera Nemanje Glušice, posle toga se govorilo da će put Španije, u B tim Alavesa, a evo sada će biti ispomoć Teleoptiku.

Sve u pokušaju da Jovanović probudi Jovanovića...