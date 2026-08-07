Braun na promociji: Kada sam čuo za trejd, bacio sam telefon

Braun , poznat po iskrenosti, jasnom stavu, kao i činjenici da uvek kaže ono što misli, podigao je po prvi put dres svog novog kluba. Smešak i slika za fotografiju, a onda je iz njega za medije izašao talas iskrenosti, koji je jasno stavio do znanja koliko je Braunu razmena teško pala. "Kada sam čuo za trejd, bacio sam telefon preko cele sobe" , jasno je poručio sada već bivši as Seltiksa.

Znalo se da on i franšiza nisu na istim talasnim dužinama. Kada se pročulo da je Boston pokušao da ga razmeni za Janisa Adetokunba , Braun je govorio o tome kako je mnogima problem njegov karakter, kao i to da su ga pojedini nazivali bolesnikom. Boston je toliko želeo da ga se reši da je pokušao i sa Voriorsima, ali ono što mu je u prvi mah posebno palo teško jeste činjenica da su Sletiksi pristali da sarađuju sa jednim od najvećih rivala - Filadelfijom, a sve to u cilju da se napravi trejd.

Međutim, izgleda da je sjajni bek prešao preko svega i prihvatio svoju novu sadašnjost.

"Bila je ovo luda tranzicija, ali ništa više nije toliko iznenađujuće. Trejd u Sikserse, koji su rivali poslednjih 10 godina, takođe je bio proces. Svašta se dešavalo, ali se ljudi sa tim nose svaki dan. Ne žalim se, tako je kako jeste. Iskreno, krenuo sam dalje. Možda ćemo jednog dana podeliti detalje o tome kako se sve dogodilo i koji su faktori bili uključeni. Znam da postoji mnogo priča i nagađanja, ali ne moram to da komentarišem, jer sam fokusiran na ono što je ispred mene", rekao je sada novopečeni član Filadelfije.

Braun je u Sletiksima proveo punu deceniju. Draftovan je 2016. godine kao treći pik. Tokom svog boravka u Seltiksima, svakako je da najviše pamti tu 2024. i šampionski prsten, a ostaće upamćeno da je pet puta bio Ol-Star, dva puta u drugoj petorci lige, MVP finalne serije, ali i finala Istočne konferencije, a pitanje je dana kada će se vratiti u Boston, mesto gde je i dalje voljen, ali ovog puta kao protivnik.