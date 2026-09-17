Krit je ponovo fudbalski živ: OFI oborio bundesligaša i probudio uspavani ponos ostrva

OFI sa Krita upravo živi jednu od najlepših fudbalskih bajki u Evropi, a povratak teško da je mogao da bude upečatljiviji. Grčki klub je u prvom kolu Lige Evrope u svom Heraklionu savladao Hofenhajm 2:0 (1:0) i tako jednu od najvećih utakmica novije klupske istorije pretvorio u noć za pamćenje.

Klub koji je pre samo nešto više od decenije bankrotirao, nestao iz profesionalnog fudbala i morao da krene praktično od nule, vratio se na evropsku scenu i odmah podsetio zašto je nekada bio jedan od najnezgodnijih grčkih predstavnika na kontinentu u 20. veku, kao kada je 1993. godine izbacio Atletiko Madrid iz Kupa UEFA.

Za prosečnog evropskog ljubitelja fudbala to je veliko iznenađenje. Za Heraklion i Krit mnogo više od toga. Ovo je simbolična potvrda da se jedan veliki deo identiteta tamošnjeg fudbala vratio iz gotovo potpunog zaborava. Jer OFI nikada nije bio sasvim običan grčki klub. Dok su tokom decenija trofeje i najveći deo pažnje delili Atina i Solun, OFI je predstavljao fudbalski ponos Krita i jedan od najozbiljnijih klubova van dva najveća centra grčkog fudbala.