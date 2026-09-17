Krit je ponovo fudbalski živ: OFI oborio bundesligaša i probudio uspavani ponos ostrva
Vreme čitanja: 6min | čet. 17.09.26. | 20:46
Nekada je ovaj klub umeo da izbaci i Atletiko Madrid, a ove jeseni želi da uradi velike stvari prvi put u ovom veku
Klub koji je pre samo nešto više od decenije bankrotirao, nestao iz profesionalnog fudbala i morao da krene praktično od nule, vratio se na evropsku scenu i odmah podsetio zašto je nekada bio jedan od najnezgodnijih grčkih predstavnika na kontinentu u 20. veku, kao kada je 1993. godine izbacio Atletiko Madrid iz Kupa UEFA.
OFI sa Krita upravo živi jednu od najlepših fudbalskih bajki u Evropi, a povratak teško da je mogao da bude upečatljiviji. Grčki klub je u prvom kolu Lige Evrope u svom Heraklionu savladao Hofenhajm 2:0 (1:0) i tako jednu od najvećih utakmica novije klupske istorije pretvorio u noć za pamćenje.
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Za prosečnog evropskog ljubitelja fudbala to je veliko iznenađenje. Za Heraklion i Krit mnogo više od toga. Ovo je simbolična potvrda da se jedan veliki deo identiteta tamošnjeg fudbala vratio iz gotovo potpunog zaborava. Jer OFI nikada nije bio sasvim običan grčki klub. Dok su tokom decenija trofeje i najveći deo pažnje delili Atina i Solun, OFI je predstavljao fudbalski ponos Krita i jedan od najozbiljnijih klubova van dva najveća centra grčkog fudbala.
Najslavniji period stigao je pod holandskim trenerom Eženom Herardsom, koji je na klupi OFI-ja proveo čak 15 godina, od 1985. do 2000. Upravo tokom njegove ere OFI je 1987. osvojio Kup Grčke, dok je stadion "Teodoros Vardinogijanis" postao mesto na koje evropski klubovi nisu dolazili bez nelagode.
Krit je tada umeo da bude prava d evropska zamka. OFI je kroz Kup pobednika kupova i Kup UEFA gradio reputaciju tima koji kod kuće može da obori i mnogo veće protivnike. U Heraklionu su padali Atletiko Madrid, Hajduk iz Splita, Ferencvaroš..., pa je dres OFI-ja vremenom postao simbol tvrdoglavosti, fanatične borbe i lokalnog ponosa.
A onda je sve počelo da se raspada. Početkom novog milenijuma evropske večeri su nestale, a problemi van terena postajali su sve veći. Loše upravljanje, finansijske poteškoće i nagomilani dugovi doveli su klub 2015. godine do potpunog sloma. OFI je bankrotirao i morao da napusti profesionalni rang. Za klub koji je prethodno decenijama igrao ozbiljnu ulogu u grčkom fudbalu to je bio gotovo sportski nestanak. Umesto velikih evropskih utakmica usledili su niži rangovi, skromni stadioni i mukotrpan povratak.
Zato današnja slika deluje gotovo nestvarno. OFI se ponovo vratio u vrh grčkog fudbala, prošle sezone osvojio Kup Grčke posle 39 godina čekanja, a zatim podigao i Superkup Grčke na početku ove sezone, zatim je u kvalifikacijama za Ligu Evrope bio bolji od CSKA i Sofije, a onda je danas stigao Hofenhajm.
Bundesligaš je na Krit doputovao kao favorit, ali od prvog trenutka našao se u utakmici kakvu verovatno nije želeo. OFI je igrao agresivno, disciplinovano i sa ogromnom energijom sa tribina, a prvi udarac zadao je preko Aitora Kantalapiedre. Veliki deo posla prethodno je uradio Kenan Kodro, sin legendarnog Meha Kodra. Izdržao je duel sa defanzivcima gostiju, sačuvao loptu i pravovremeno pronašao Španca, koji je rutinski pogodio za 1:0 i zapalio Heraklion.
Hofenhajm je u nastavku pokušavao da pojača pritisak, ali je OFI izgledao kao ekipa koja tu noć jednostavno ne namerava da ispusti. Sve dileme rešene su posle prekida. Borha Gonzales je izveo precizan korner, a Jorgos Kanelopulos bio najviši u kaznenom prostoru nemačkog tima i glavom pogodio za konačnih 2:0.
OFI je prešao put od evropskih večeri, preko bankrota i amaterskog fudbala, pa sve do pobede nad bundesligašem u Ligi Evrope. Zato ovaj trijumf na Kritu ima mnogo dublje značenje od samih bodova. Posle četvrt veka tišine, "Krit je ponovo dobio evropsku noć kakvu pamti.
LIGA EVROPE – 1. KOLO
Sreda
Ararat Jermenija - Sparta Prag 1:4 (0:2)
/Vilson Valdez 55 - Gudal 20, 22, Merkado 53, Vidra 71/
Omonija - Selta 1:0 (0:0)
/Balkovec 88/
Milan - Benfika 0:2 (0:1)
/Lukebakio 16, Kaminski 54/
Anderleht - Lion 1:2 (0:2)
/Cvetković 61 -Narti 8, Nakamura 22/
Bajer Leverkuzen - Celje 2:0 (1:0)
/Sešlar 15ag, Medina 74/
Olimpijakos - Jagjelonija 2:1 (1:1)
/Gonzalez 43, Jarmenčuk 84 - Šmit 20/
Šturm - Ren 0:0
Sanderlend - AZ Alkmar 1:0 (0:0)
/Le Fe 66pen/
Hapoel Ber Ševa - Dinamo Zagreb 0:0
Četvrtak
OFI - Hofenhajm 2:0 (1:0)
/Kantalapiedra 30, Kanelopulos 84/
Levski - Salcburg 0:1 (0:1)
/Tabaković 39/
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