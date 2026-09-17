Žalgiris silovit: Sterling i Valančijunas glavne pretnje Zvezdi

Posle toga dolazi u prestonici Srbije na meč prvog kola Evrolige. I Zvezda je imala šta da vidi na ovoj utakmici. Žalgiris je prilično moćan na bekovskim pozicijama, a onda je upotpunio roster dovođenjem Jonasa Valančijunasa.

Upravo je on bio odličan na ovom meču sa 14 poena, a efikasniji od njega je bio samo Sterling Braun. Nekadašnji as Partizan Mozzart Beta dao je 15 poena, 11 je dodao Dastin Sliva, a dvocifren sa 10 bio je i Karsen Edvards.

Na suprotnoj strani Stenli Dejvis je imao 16 poena, Evaldas Šaulis je ubacio 13, dok je Arunas Mikalauskas stao na 11.

24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55)

Kao što smo već rekli, Žalgiris će do duela sa Zvezdom odigrati još jedan meč, protiv Neptunasa. Crveno-beli sa druge strane u petak igraju sa Arisom i onda šest dana odmaraju, odnosno spremaju se za start Evrolige.