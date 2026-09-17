Žalgiris silovit: Sterling i Valančijunas glavne pretnje Zvezdi
Vreme čitanja: 1min | čet. 17.09.26. | 20:38
Tim iz Kaunasa pobedom započeo litvansko prvenstvo
Napravio je Žalgiris sjajan posao na tržištu ovog leta i oformio moćan tim na papiru. Pred početak sezone malo ko ne vidi velikana iz Kaunasa van plej-of sezone.
Litvanska košarkaška liga za razliku od nekih u Evropi kreće pre evroligaške, pa je takoc Žalgiris večeras u prvom kolu tamošnjeg šampionata razbio Gargždai sa 98:77 (23:18, 21:19, 28:20, 26:20). I to neće biti jedini meč koji će Žalgiris odigrati pred putovanje u Beograd na megdan Crvenoj zvezdi, jer ga u nedelju očekuje susret sa Neptunasom.
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Posle toga dolazi u prestonici Srbije na meč prvog kola Evrolige. I Zvezda je imala šta da vidi na ovoj utakmici. Žalgiris je prilično moćan na bekovskim pozicijama, a onda je upotpunio roster dovođenjem Jonasa Valančijunasa.
Upravo je on bio odličan na ovom meču sa 14 poena, a efikasniji od njega je bio samo Sterling Braun. Nekadašnji as Partizan Mozzart Beta dao je 15 poena, 11 je dodao Dastin Sliva, a dvocifren sa 10 bio je i Karsen Edvards.
Na suprotnoj strani Stenli Dejvis je imao 16 poena, Evaldas Šaulis je ubacio 13, dok je Arunas Mikalauskas stao na 11.
24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55)
Kao što smo već rekli, Žalgiris će do duela sa Zvezdom odigrati još jedan meč, protiv Neptunasa. Crveno-beli sa druge strane u petak igraju sa Arisom i onda šest dana odmaraju, odnosno spremaju se za start Evrolige.