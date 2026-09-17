Lozničani još čekaju pobedu, Stojanović u finišu za spas protiv Javora

Igra tokom većeg dela prvog poluvremena, za razliku od one koja je obeležila drugih 45 minuta, bila je na nešto nižem nivou od onoga što se čekivalo, ali daleko od toga da nije bilo repertoara koji ne bi mogao da stane u važnost utakmice, rivalitet, koji opet govori da tim sa Lagatora u tri poslednje utakmice sa Ivanjičanima nije se osećao kao pobednik.

Sva je prilika da su se treneri Ivica Milutinović i Branko Mirjačić, orijentisali na striktno motrenje onih koji bi, ako im se da previše prostora, mogli da zaoprže čorbu. Tako se Dušan Ristić nije odvajao od Slaviše Stojanovića, Nikola Todosijević od Aleksandra Katanića ili na drugoj strani, prekalčjeni Ljubiša Pecelj od Lazara Mićića, a Aleksa Vidić od Milana Mirosavljeva.

Bilo je individualnih pokušaja, pa je tako šut Miloja Jelinića, bio jedini upućen ka golu Javora, a koji nije previše zabrinuo Dimitrija Stevanovića, čuvara mreže gostiju. Bukvalno u poslednjim trenucima prvog dela, Ivanjičani su mogli da stignu do gola prednosti, kada je posle kornera, Kande pogodio prečku koja je u tim trenucima sačuvala zeleno-bele.

Da bi drugo poluvreme moglo da donese više vatre i uzbuđenjas, nagovestio je Jelinić, koji je još jednom odapeo sa distance, Stevanović je odbio loptu na nogu Kataniča, ali ona je iznenadila i napadača Loznice. I predviđanja su se obistinila.

Nije dugo prošlo, a Javor bez najave stiže do gola za vođstvo. Sve je dobro ispratio zapeženi Čarno Kande i lopta je završikla iza Lakićevih leđa – 0:1.

Za razliku od Jelinića, rezervista Nemanja Ahčin, bio bliži golu posle snažnog šuta sa preko dvadeset metara, ali je pogodio stativu. Očigledno je primljen gol naterao izabranike trenera Milutinovića, da sve karte bace na napad, a ruku na srce, drugog izbora nisu ni imali. I takav pristup doneo je promeni rezultata.

Slede dva minuta i isto toliko golova. Prvo je Pecelj centrirao sa visine kaznenog prostora, a Slaviša Stojanović je loptu zahvatio taman toliko da je pošalje u kontra ugao nemoćnog Stevanovića. Radost domaćina se praktično nije ni završila, a Miroslav Maričić je ponovo utišao Lagator, golom za novu vođstvo gostiju.

Opekli su Mirjačićevi učenici kada su Loznici dozvolili da izjednači, pa su finiš utakmice iskoristili za otvorenu igru, napade posle kojih su Mirosavljev, Saliman i Đokić, mogli da na nove muke stave Lakića i ranije stignu do celog plena, ali ponovo kontra efekat. Ponovo domaćin izjednačuje i ponovo je strelac Slaviša Stojanović. Dovolojno za napet finiš, ali ne i još neku promenu pon pitanju rezultata.

LOZNICA – JAVOR 2:2(0:0)

/Stojanović 72, 88 - Kande 56, Maričić 74/

Stadion: Lagator. Gledalaca: 500. Sudija:Nenad Đorđević (Guča).

Žuti kartoni: Stojanović, Vidić, Purtić, Jelenić, Mališ (Loznica), Kande (Javor)

LOZNICA: Lukić, Trajkovski (od 76. Mališ), Petrović, Vidić, Pecelj (od 76. Ćirković), Ćarapić, Krstić (od 57. Ahčin), Purtić (od 88. Vasić), Jelenić, Katanić, Stojanović.

JAVOR: Stevanović, Bjeković (od 76. Saliman),Ristić, Todosijević, Konstantinov, Kande, Maričić, Akva (od 62. Đokić), Mićić (od 62. Kolaković), Radonjić (od 76. Nikolić), Mirosavljev (od 88. Okansi).