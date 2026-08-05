Trenerski reljef Premijer lige izmenjen kao nikad! Talentovani Nemac u klubu pune kase i očerupanog tima

Tako nešto se nikada ranije u istoriji Premijer lige nije desilo. Na leto 1996. bilo je sedam promena, pre okruglo deset godina videli smo ih osam, ali nijednom se nije desilo da devet prvoligaša promeni trenera između dve sezone… Niz je pokrenuo Bornmut zamenivši Markom Rozeom odlazećeg Andonija Iraolu, koji je tri dana kasnije preuzeo Liverpul, da bi sredinom juna Pjer Saž seo na klupu Kristal Palasa. Istu je napustio Oliver Glazner samo da bi dvadesetak dana kasnije seo na Notingem Forestovu, koji je prethodno otpusio Vitora Pereiru.

Pre toga je Geri O’Nil nasledio Kirana Mekenu koji je po izborenoj promociji odlučio da napusti Ipsvič kako bi odmorio od fudbala, a potom i Enco Mareska nasledio Pepa Gvardiolu u Mančester Sitiju, dok je koji dan kasnije Ćabi Alonso otišao u njegov bivši klub – Čelsi. Deceniju star rekord je kao osmi novajlija oborio Alvaro Arbeloa zamenivši u Fulamu odlazećeg Marka Silvu, da bi ga ove večeri Matijas Jajsle oborio zamenivši Edija Haua.

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Njegova odluka da posle pet godina napusti Njukasl iznenadila je mnoge budući da je Hau krajem prošle sezone nakon razogovora sa čelnicima kluba odlučio da ostane na Sent Džejms parku. Ipak, u međuvremenu se predomislio i o promenu odluke obavestio upravo Njukasla, ostavivši joj dovoljno vremena da pronađe zamenu.

A nju je ‘posle temeljnog, rigoroznog i poverljivog procesa’, kako se navodi u saopštenju kluba, pronašao u - Al Ahliju, klubu koji je, poput Njukasla, u većinskom vlasništvu saudijskog državnog Fonda za javna ulaganja (PIF). Jajsle je tamo otišao pre tri leta, sa svega 35 godina, i mnoge iznenadio takvim potezom, s obzirom na to da je radom u Salcburgu izgradio status jednog od najtalentovanijih trenera sveta.