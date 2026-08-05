Trenerski reljef Premijer lige izmenjen kao nikad! Talentovani Nemac u klubu pune kase i očerupanog tima
Vreme čitanja: 3min | sre. 05.08.26. | 21:22
Matijas Jajsle preuzeo Njukasl i postao deveti novajlija među trenerima ovog leta u engleskom šampionatu
Leto kakvo Premijer liga ne pamti, leto posle kojeg će malo ko smeti da prognozira krajnji izgled tabele najjačeg prvenstva na svetu za predstojeću sezonu, ponajviše zbog toga što skoro polovina timova u nju ulazi sa novim trenerom!
Nezapamćen broj smena na klupama premijerligaša videli smo od maja na ovamo u Premijer ligi, od Mančester Sitija preko Liverpula i Čelsija, mnogi su menjali kormilara po završetku takmičarske 2025/26, a primere pomenutih klubova, koje smo u Mozzart Bet Superligi navikli da gledamo svakog leta, sledio je i Njukasl promovisavši Matijasa Jajslea u trenera. U odnosu na prošlu sezonu, devetog novog kojeg su premijerligaši angažovali.
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Tako nešto se nikada ranije u istoriji Premijer lige nije desilo. Na leto 1996. bilo je sedam promena, pre okruglo deset godina videli smo ih osam, ali nijednom se nije desilo da devet prvoligaša promeni trenera između dve sezone… Niz je pokrenuo Bornmut zamenivši Markom Rozeom odlazećeg Andonija Iraolu, koji je tri dana kasnije preuzeo Liverpul, da bi sredinom juna Pjer Saž seo na klupu Kristal Palasa. Istu je napustio Oliver Glazner samo da bi dvadesetak dana kasnije seo na Notingem Forestovu, koji je prethodno otpusio Vitora Pereiru.
Pre toga je Geri O’Nil nasledio Kirana Mekenu koji je po izborenoj promociji odlučio da napusti Ipsvič kako bi odmorio od fudbala, a potom i Enco Mareska nasledio Pepa Gvardiolu u Mančester Sitiju, dok je koji dan kasnije Ćabi Alonso otišao u njegov bivši klub – Čelsi. Deceniju star rekord je kao osmi novajlija oborio Alvaro Arbeloa zamenivši u Fulamu odlazećeg Marka Silvu, da bi ga ove večeri Matijas Jajsle oborio zamenivši Edija Haua.
Ime trenera / nacionalnost / klub / starost / period proveden u klubu / dužina ugovora
Njegova odluka da posle pet godina napusti Njukasl iznenadila je mnoge budući da je Hau krajem prošle sezone nakon razogovora sa čelnicima kluba odlučio da ostane na Sent Džejms parku. Ipak, u međuvremenu se predomislio i o promenu odluke obavestio upravo Njukasla, ostavivši joj dovoljno vremena da pronađe zamenu.
A nju je ‘posle temeljnog, rigoroznog i poverljivog procesa’, kako se navodi u saopštenju kluba, pronašao u - Al Ahliju, klubu koji je, poput Njukasla, u većinskom vlasništvu saudijskog državnog Fonda za javna ulaganja (PIF). Jajsle je tamo otišao pre tri leta, sa svega 35 godina, i mnoge iznenadio takvim potezom, s obzirom na to da je radom u Salcburgu izgradio status jednog od najtalentovanijih trenera sveta.
Može se reći da ga je sa dva trofeja Azijske Lige šampiona donekle i opravdao u Saudijskoj Arabiji, ali će morati da se potvrdi na Sent Džejms parku. Što neće biti nimalo lak zaostatak posle brojnih promena koje je tim Njukasla pretrpeo tokom leta. Jer Jajsle dolazi u danu kada je ekipa suštinski ostala bez kapitena Bruna Gimaraisa (prodat Arsenalu za 87.500.000), a prethodno su već otišli Sandro Tonali u Totenhem odnosno Entoni Gordon u Barselonu za zbirno 188.000.000. Kasa je napunjena, ali je tim očerupana i tek bi mogla da bude pošto Mančester Junajted ozbiljno merka levog beka Luisa Hola.
Istina je da je Njukasl dobar deo pomenutog novca (161.000.000) već uložio u pojačanja, ali je isto tako činjenica da nijedan od novajlija nije naviknut na Premijer ligu i pitanje je da li će se i kako snaći u sistemu novog trenera. Odnosno da li uopšte odgovara istom...