Pogled Zvezdaša ka Danskoj: Sevali topovi Orhusovog tinejdžera, Veljko Simić za neizvesnost u Bakuu

Imalo je i te kako šta da se vide u gradu udaljenom oko 200 kilometara od Kopenhagena. Duel dva tima koja su potpuno neočekivano osvojili titule prvaka u svojim državama prethodne sezone igran je spuštenih gardova. Udarali su Orhus i Sabah jedan drugog, sevale su kontre i udarci sa distance, a na kraju je favorizovani domaćin trijumfovao 2:1 (1:0) i stekao gol prednosti pred revanš u Bakuu.

Najupečatljiviji akter utakmice bio je Džejms Bogere, momak iz Ugande koji je nedavno proslavio 18. rođendan. Ovog momka je Orhus doveo direktno iz domovine u leto prošle godine, tokom sezone nastupao je za tim do 19 godina, odigrao je tek nekoliko mečeva za seniorsku ekipu, ali je na početku ove sezone dobio šansu trenera Jakoba Polsena (bivšeg igrača Herenvena, Monaka, reprezentacije Danske) i potpuno ekslodirao.

Na večerašnjoj utakmici lansirao je Bogere dve bombe u gol Stasa Pokatilova. Najpre je u 31. minutu odapeo sa oko 17 metara pravo pod prečku (gol pogledajte OVDE), a zatim je u 63. minutu sa slične udaljenosti šutnuo lotpu sa velikom dozom efea, lopta je bežala od Kazahstanca na golu Sabaha i on tu ništa nije mogao da uradi. Gol Bogerea za 2:0 pogledajte OVDE.

Do kraja je nadu Sabahu vratio srpski internacionalac Veljko Simić. Perfektnu akciju odigrali su igrači Sabaha, Uzbekistanac Umarali Rahmonalijev je pronašao usamljenog Veljka Simića na oko 11 metara, a bivšem igraču Vojvodine, Crvene zvezde... Nije bilo teško da zakuca loptu u mrežu Madsa Hedenstada. Gol Veljka Simića pogledajte OVDE.

Mogao je Sabah i da izjednači do kraja utakmice, Gvadalupljanin Stiv Solve je ćušnuo loptu u mrežu Orhusa u 90. minutu, proslavili su igrači Sabaha gol, a onda je stigao poziv iz VAR sobe i pogodak je poništen zbog malog ofsajda. Nema sumnje da će Orhusu za sedam dana u Bakuu biti izuzetno teško, a ko pobedi prvi put u klupskoj istoriji obezbediće igranje u grupnoj/ligaškoj fazi Lige Evrope.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Ararat - Celje 2:1 (1:1)

/Serobjan 38, Franka Karlos 70 - Sešlar pen 21/

Mjelbi - Slovan Bratislava 1:2 (0:0)

/Straud pen 58 - Kamara 78, Kijanga 90+4/

Hapoel Ber Ševa - Crvena zvezda 1:0 (1:0)

/Ahmad 38/

Levski - Kairat 1:0 (0:0)

/Seržinjo 90+2/

Olimpijakos - NEC 0:0

Sparta Prag - Olimpik Lion 2:1 (0:1)

/Rines 63, Merkado 69 - Suhomel ag 45/

Union Sen Žiloaz - Bode Glimt 3:3 (2:2)

/Floruč 25, 45+4, Dejvid 88 - Berg 20, Blomberg pen 29, Bjertfut 90+1/

Dinamo Zagreb - Kauno Žalgiris 5:0 (2:0)

/Zajc 31, Mekena 33, Lisica 51, Stojković 76/

Sreda

Orhus - Sabah 2:1 (1:0)

/Bogere 31, 63 - Simić 67/

20.00: (1,35) Fenerbahče (5,00) Šturm (9,00)

*** kvote su podložne promenama