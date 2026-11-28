U 13. kolu prvenstva Azerbejdžana je trener Sabaha Valdas Dambrauskas promešao malo tim u odnosu na onaj koji je u sredu igrao protiv Barselone (1:4), pa su tako i Severina i naš Veljko Simić ostali na klupi. Njih dvojica su ušli zajedno u igru u 63. minutu, a svega pet minuta posle toga Severina je postigao veoma lep gol. Prihvatio je loptu na sredini terena, povukao je napred, a kako Arazovi defanzivci nisu na vreme izašli u blok sa dvadesetak metara je odapeo projektil u same raklje za konačnih 2:0.

14.00: (1,33) Karabag Agdam (5,20) Sumgajt (7,75)

Severini je ovo bio treći gol na poslednja četiri prvenstvena meča Sabaha, a u tom periodu je zabeležio i dve asistencije. Zbirno gledano sa ostalim takmičenjima, kraj svog imena ima pet golova i tri asistencije na 17 mečeva. Za krilno i više nego dobar učinak.

Statistički najbolju sezonu u karijeri je igrao u holandskoj drugoj ligi 2022/2023. Tada je za Den Hag na 35 mečeva postigao šest golova i zabeležio sedam asistencija, što ga je i preporučilo Partizanu.

Naredne godine je u Mozzart Bet Superligi završio takmičenje sa osam golova, ali i samo jednom asistencijom. Kasnije nijednom nije bio ni blizu tog učinka.

Ono što ipak razdvaja ovu sezonu od prethodnih je činjenica da Severina nijednom nije imao konkretan učinak na četiri uzastopna meča, kao sada u prvenstvu Azerbejdžana.

📌📌📌

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

📌📌📌