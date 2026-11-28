Crvena zvezda bi ove zime mogla da se pojača i na poziciji štopera, posebno ukoliko Tebo Učena pređe u Makabi iz Tel Aviva, a kako navodi transfer insajder Burle Junior, na radaru srpskog šampiona nalazi se dugogodišnji prvotimac poljskog Rakova, Bogdan Rakovican (26).

Povremeni rumunski reprezetativac rođen je u Francuskoj i fudbalski stasao u Dižonu, ali je tamo igrao za drugi tim. U Rumuniji je proveo godinu dana, noseći dres Botošanija, a na zimu 2022. godine ga je kupio Rakov za 600.000 evra. U poljskom klubu je do sada upisao 139 nastupa, postigao osam golova i upisao tri asistencije. Isti izvor navodi da Rakov svog štopera procenjuje na oko 1.500.000 evra.