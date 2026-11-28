Rumun iz Rakova na meti Crvene zvezde, cena je oko 1.500.000 evra
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Vreme čitanja: 2min | sub. 28.11.26. | 18:57
Bogdan Rakovican, koji pet sezona nosi dres poljskog kluba, interesantan crveno-belima
Crvena zvezda bi ove zime mogla da se pojača i na poziciji štopera, posebno ukoliko Tebo Učena pređe u Makabi iz Tel Aviva, a kako navodi transfer insajder Burle Junior, na radaru srpskog šampiona nalazi se dugogodišnji prvotimac poljskog Rakova, Bogdan Rakovican (26).
Povremeni rumunski reprezetativac rođen je u Francuskoj i fudbalski stasao u Dižonu, ali je tamo igrao za drugi tim. U Rumuniji je proveo godinu dana, noseći dres Botošanija, a na zimu 2022. godine ga je kupio Rakov za 600.000 evra. U poljskom klubu je do sada upisao 139 nastupa, postigao osam golova i upisao tri asistencije. Isti izvor navodi da Rakov svog štopera procenjuje na oko 1.500.000 evra.
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Samo ove sezone Rakovican je već upisao 21 nastup i predvodi poslednju liniju tima koji se trenutno nalazi na razočaravajućem 14. mestu na tabeli. Rakov je prošle sezone bio četvrti, zahvaljujući čemu je obezbedio plasman u kvalifikacije za Ligu konferencije. Tamo ga je na putu ka ligaškoj fazi takmičenja zaustavio Hajduk iz Splita, slavljem u produžecima na Poljudu (3:2).
Samo učešće u Evropi očigledno je predstavljalo preveliki teret za ekipu, koja je doživela šest vezanih poraza na startu Ekstraklase. Ipak, Rakov je popravio formu u poslednjih mesec dana, ostvario je četiri pobede na prethodnih šest utakmica i pobegao iz opasne zone. Rakovican je oba gola u ovoj sezoni postigao u poslednjih dvadesetak dana, u pobedama nad Pogonom i Viđevom (oba puta po 3:1).