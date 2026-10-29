Ivica Tončev odlazi iz Radničkog! Ceo Upravni odbor podneo ostavku

Vreme čitanja: 2min | čet. 29.10.26. | 18:06
Kraj jedne ere u istoriji niškog kluba
„Uprava, napolje“, zaorilo se sa tribina Čaira prvi put prošlog petka na utakmici protiv Novog Pazara, pa još jače, uz neke transparente na južnoj tribini, sinoć protiv Partizana. I samo dan nakon poraza od crno-belih, Upravni odbor Fudbalskog kluba Radnički podneo je kolektivnu ostavku.
Iako formalno nije član ovog tela, na čijem se čelu nalazi Dragan Marković Markoni, već samo član Skupštine, ovo suštinski znači i povlačenje iz kluba dosadašnjeg prvog čoveka Ivice Tončeva.
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Ubrzo nakon inicijalne vesti Mozzart Sporta, stiglo je i saopštenje iz kluba u kojem se kaže:
„Kompletni Upravni odbor Fudbalskog kluba Radnički iz Niša, nakon jučerašnjeg poraza od Partizana, odlučio je da podnese ostavku.
Nedavno smo promenili trenera u potrazi za rešenjem, ali sada nakon nova tri uzastopna poraza, odlučili smo da mi budemo ti koji će podneti ostavke, a sve u interesu kluba.
Našem Radničkom želimo da se vrati na ono mesto koje i zaslužuje – u vrh srpske tabele i u evropska takmičenja. Ujedno, želimo da se zahvalimo svim navijačima i ljubiteljima Radničkog iz Niša na dosadašnjoj podršci i ljubavi. Zahvaljujemo se i svim saradnicima na dosadašnjoj pomoći i zalaganju, jer je bila privilegija raditi sa njima na stvaranju boljeg Radničkog.
Mi ćemo nastaviti da volimo i podržavamo Radnički i u budućnosti.“
Radnički je tačno na polovini osnovnog dela prvenstva Mozzart Bet Superlige na pretposlednjem mestu na tabeli, sa osam bodova, što je i matematički najslabiji start u poslednjih 15 godina, kako je klub u kontinuitetu član elitnog ranga.
U decembru bi bilo okruglo deset godina kako je ova garnitura došla na čelo kluba. Rezultatski, pamtiće se po povratku Radničkog u Evropu nakon tri i po decenije, tri učešća u kvalifikacijama za evrokupove, vicešampionskom zvanju 2019. godine, ali i pet godina uzastopne grčevite borbe za opstanak. Klub je raščistio milionske dugove i finansijski stabilno poslovao sve vreme, ali je bilo puno primedbi na urušavanje imidža Radničkog.
No, biće vremena narednih dana za podrobnu analizu. Na glavno pitanje u ovom trenutku – kako će klub funkcionisati u narednom periodu i ko bi mogao da preuzme njegovo vođenje, momentalno niko ne zna odgovor...