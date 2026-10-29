Ivica Tončev odlazi iz Radničkog! Ceo Upravni odbor podneo ostavku

Ubrzo nakon inicijalne vesti Mozzart Sporta, stiglo je i saopštenje iz kluba u kojem se kaže:

„Kompletni Upravni odbor Fudbalskog kluba Radnički iz Niša, nakon jučerašnjeg poraza od Partizana, odlučio je da podnese ostavku.

Nedavno smo promenili trenera u potrazi za rešenjem, ali sada nakon nova tri uzastopna poraza, odlučili smo da mi budemo ti koji će podneti ostavke, a sve u interesu kluba.

Našem Radničkom želimo da se vrati na ono mesto koje i zaslužuje – u vrh srpske tabele i u evropska takmičenja. Ujedno, želimo da se zahvalimo svim navijačima i ljubiteljima Radničkog iz Niša na dosadašnjoj podršci i ljubavi. Zahvaljujemo se i svim saradnicima na dosadašnjoj pomoći i zalaganju, jer je bila privilegija raditi sa njima na stvaranju boljeg Radničkog.

Mi ćemo nastaviti da volimo i podržavamo Radnički i u budućnosti.“

Radnički je tačno na polovini osnovnog dela prvenstva Mozzart Bet Superlige na pretposlednjem mestu na tabeli, sa osam bodova, što je i matematički najslabiji start u poslednjih 15 godina, kako je klub u kontinuitetu član elitnog ranga.

U decembru bi bilo okruglo deset godina kako je ova garnitura došla na čelo kluba. Rezultatski, pamtiće se po povratku Radničkog u Evropu nakon tri i po decenije, tri učešća u kvalifikacijama za evrokupove, vicešampionskom zvanju 2019. godine, ali i pet godina uzastopne grčevite borbe za opstanak. Klub je raščistio milionske dugove i finansijski stabilno poslovao sve vreme, ali je bilo puno primedbi na urušavanje imidža Radničkog.

No, biće vremena narednih dana za podrobnu analizu. Na glavno pitanje u ovom trenutku – kako će klub funkcionisati u narednom periodu i ko bi mogao da preuzme njegovo vođenje, momentalno niko ne zna odgovor...