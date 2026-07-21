Kud koji mili moji: Bez Mesija i još osmorice na letu, ne vraćaju se u Argentinu

Nema šta da se slavi, nema ni razloga da se svi vrate u domovinu. Umesto da svi budu na jednom mestu, kako su zamišljali, situacija je sledeća: kud koji mili moji.

Veći deo reprezentacije će se vratiti istim letom u Buenos Ajres, ali na njemu neće biti Lionela Mesija i još osmorice. Kapiten Argentine će ostati u Sjedinjenim Američkim Državama, produžiće iz Njujorka za Majami, grad u kome živi otkako je počeo da igra za Inter u MLS ligi.

Pored Lionela Mesija se u zemlju ne vraćaju ni Rodrigo de Pol, Enco Fernandez, Hulijan Alvarez, Đulijano Simeone, Heronimo Rulji, Niko Pas, Nauel Molina i Lautaro Martinez. Niko od njih se nije ukrcao na avion. Otići će na odmor i(li) se priključiti klubovima…