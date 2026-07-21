Kud koji mili moji: Bez Mesija i još osmorice na letu, ne vraćaju se u Argentinu
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 00:09
Zabranjeno i masovno okupljanje…
Imali su velike snove i ništa manje planove, trebalo je da bude grandiozno, kao posle Katara kada su igrače sa proslave izvlačili helikopterom. Tada je preko 5.000.000 Argentinaca bilo na ulicama Buenos Ajresa, međutim, četiri godine kasnije najbolja zabava je u Madridu, a ne u Južnoj Americi.
Španci su im sve pokvarili, dobili su Argentinu u finalu Mundijala posle produžetaka. Feran Tores bio je strelac pogotka vrednog svetske titule, njegovo ime ostaće zapisano kao što je i ime Andresa Inijeste pre 16 godina. Ove noći igrači Crvene furije slave na trgu Sibeles, svi su se zajedno vratili u domovinu, dok Argentinci to neće uraditi.
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Nema šta da se slavi, nema ni razloga da se svi vrate u domovinu. Umesto da svi budu na jednom mestu, kako su zamišljali, situacija je sledeća: kud koji mili moji.
Veći deo reprezentacije će se vratiti istim letom u Buenos Ajres, ali na njemu neće biti Lionela Mesija i još osmorice. Kapiten Argentine će ostati u Sjedinjenim Američkim Državama, produžiće iz Njujorka za Majami, grad u kome živi otkako je počeo da igra za Inter u MLS ligi.
Pored Lionela Mesija se u zemlju ne vraćaju ni Rodrigo de Pol, Enco Fernandez, Hulijan Alvarez, Đulijano Simeone, Heronimo Rulji, Niko Pas, Nauel Molina i Lautaro Martinez. Niko od njih se nije ukrcao na avion. Otići će na odmor i(li) se priključiti klubovima…
Kada se uzme u obzir kakav je ishod finala Mundijala, uopšte nije neočekivano.
Ipak, oni igrači koji se vrate u Argentinu, kao i selektor Lionel Skaloni i njegov stručni štab, imaće doček, samo ne onakav kakav je planiran. Predsednik Havijer Milej je najavljivao da će biti u državi biti neradan dan ukoliko bude odbranjena svetska titula, ali je to pobedom Španije propalo. Vlada je odlučila da se sve organizuje u uskom krugu.
Zbog nereda na ulicama Buenos Ajresa i sukoba navijača sa policijom, te upotrebe suzavca, vodenih topova i gumenih metaka, zabranjeno je masovno okupljanje. Mada, biće ih zasigurno na ulicama, bez obzira na to. Reprezentacija će imati prijem u Eseisi i to će biti sve. Na novo slavlje i doček će morati da pričekaju…