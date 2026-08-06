Epski raspad rumunskog fudbala: Steaua ispala u julu, Kluž izgubio 0:5 od Norvežana

Žreb za treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija spojio je Jablonec i RFS iz Rige, a to je značilo samo jedno - da će teren vrveti od Srba. Čak petorica su se našla u startnim postava ova dva tima. Na jednoj strani Nemanja Tekijaški i Dušan Pavlović, a na drugoj Aleksandar Filipović, Strahinja Rakić i Stefan Panić. Favorit je opravdao očekivanja, pošto je Jablonec trijumfovao 2:0 golovima Gruzina Čanturišvilija i miljenika domaće publike Mateja Polidara.

Jedan od najlepših poteza ove sedmice u evropskim kvalifikacijama viđen je u remiju Helsinkija i Madervela 1:1. Poveli su Škoti iz penala u 64. minutu golom Zimbabveanca Tavande Masvanhisea, ali je samo sedam minuta kasnije Temu Puki dao majstorski gol i pokazao zašto je svojevremeno bio najbolji igrač Čempionšipa i veoma dobar i u Premijer ligi. Puki je primio loptu na oko 10 metara od gola Madervela, ali leđima okrenut golom i okružen trojicom igrača. Usledio je munjevit okret i beg pomenutoj trojici igrača, a onda projektil u mrežu škotskog predstavnika. Gol pogledajte OVDE.

Lagan zadatak imao je Rapid iz Beča protiv estonskog Paidea. Jeste bilo 1:1 na poluvremenu, autsajder je pružio solidan otpor, ali je austrijski velikan u nastavku dodao gas, pobedio 4:1 i praktično rešio sve dileme oko plasman u plej-of za Ligu konferencija, gde će igrati protiv poraženog iz dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope između Benfike i Hartsa. Igrač utakmice protiv Paidea bio je dvostruki strelac, 20-godišnji Malijac Mulaje Haidara.

Jedan od interesantnijih mečeva odigran je u Jermeniji, gde su Noa i Sion remizirali 2:2 (2:1). Opravdano je ovaj dvomeč smatram jednim od, na papiru, najujednačenijih, u kompletnom trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Povela je Noa golom Eldera Fereire iz penala u petom minutu, izjednačio Sion preko Vinslija Botelija u 13, domaćin vratio prednost pogotkom Gora Manveljana u 20. minutu, ali je Sion došao do egala pred revanš zahvaljujući golu Maltežanina poreklom iz Maroka i Alžira Ilijasa Šuarefa u 57. minutu.

Bajku nastavljaju da žive fudbaleri Inter Turkua. Finski predstavnik je u prošlom kolu kvalifikacija izbacio 17,5 puta skuplji Bašakšehir, a sada za rivala ima lihtenštajnski Vaduz. Inter Turku je danas trijumfovao kao domaćin 2:1 i nosi gol prednosti u jednu od najmanjih država Evrope. Pobednik ovog dvomeča igraće u plej-ofu sa boljim iz dvomeča Kopenhagen - Debrecin.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Auda – Dinamo Siti 1:0 (0:0)

/Diediu 68/

Sreda

Bran - Apolon Limasol 0:1 (0:1)

/Ožbolt 22/

Panatinaikos - CSKA Sofija 1948 1:1 (1:1)

/Jagušić 21 – Rusev 31/

Četvrtak

Inter Turku - Vaduz 2:1 (1:0)

/Štark ag 22, Ahiabu 68 - Šorgić 63/

Jablonec - RFS Riga 2:0 (1:0)

/Čanturišvili 18, Polidar 53/

Helsinki - Madervel 1:1 (0:0)

/Puki 71 - Masvanhise pen 64/

Noa - Sion 2:2 (2:1)

/Fereira 5, Manveljan 20 - Boteli 13, Šuaref 57/

Paide - Rapid Beč 1:4 (0:1)

/Luts 41 - Bola pen 5, Haidara 83, 90+4, Dal 85/

Kluž - Tromse 0:5 (0:3)

/Larsen 5, 20, Dalkvist 27, 61, 74/

Debrecin - Kopenhagen 0:2 (0:2)

/Gabrijel Pereira 21, Robert 35, Kornelijus 90+1/

Rakov - Hamarbi 0:0

Geteborg - Gent 0:1 (0:1)

/Gur 45/

Žalgiris - Hajduk Split 2:5 (1:2)

/Petković 34, Capan 86 - Šego 5, 44, Pajaziti 56, De Almeida 73, Pukštas 75/

Dinamo Kijev - Karabag 1:0 (1:0)

/Ponomarenko 10/

Inter Eskaldes - Flora Talin 2:0 (1:0)

/Šuaib 5, Berlanga 62/

FK Riga - Đer 1:0 (1:0)

/Seljem ag 3/

Šerif - Sent Galen 1:3 (0:0)

/Pineda 89 - Hunciker 63, Frokaj 70, Vicig 90+3/

Beitar Jerusalim - Austrija Beč 1:2

/Muhe 19 - Marković 45, Šaljić 70/

Hapoel Tel Aviv - GKS Katovice 2:0 (2:0)

/Turijel 5, Alkukin 18/

Ajaks - Šelburn 3:1 (2:0)

/Godts 5, Vajndal 22, Dolberg 50 - Keli 84//

Tvente - Dunajska Streda 6:0 (2:0)

/Rots 7, Pjaca 11, Veidman 48, Bruns 56, Zeruki 64, Proper 78/

Valur - Nordsjeland 0:2 (0:1)

/Bertelsen 30, Rojkjer pen 77/

Braga - Dinamo Minsk 1:0 (1:0)

/Orta pen 45/

Borac Banjaluka - ML Vitebsk 1:0 (1:0)

/Savić 14/

Lugano - Runavik 2:0 (1:0)

/Pilstrom 7, Berens 80/

Bohemijans - Midtjiland 0:2 (0:1)

/Frankulino 28, Biskov 77/

Rijeka - Ilves 1:0 (1:0)

/Janković 16/

Tre Fiori - Drita 1:4 (0:0)

/Prandeli 56 - Ovouka 61, Manaj 63, Krasnići 82, 90+3/

Partizan - Tobol 2:0 (1:0)

/Sek 32, Zubairu 65/

Hibernijan - Škendija 2:1 (0:0)

/Elding 73, O'Hora 90+1 - Gjorgjievski 76/