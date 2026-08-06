Epski raspad rumunskog fudbala: Steaua ispala u julu, Kluž izgubio 0:5 od Norvežana
Vreme čitanja: 4min | čet. 06.08.26. | 20:42
Gol Temua Pukija jedan od najlepših poteza ove sedmice u evropskim kvalifikacijama
Epsku sramotu pretrpeli su večeras fudbaleri Kluža. Klub koji je nekoliko puta učestvovao u Ligi šampiona i još više puta u Ligi Evrope, doživeo je danas jednu od najgorih stranica u klupskoj istoriji. Na čuvenom stadionu Doktora Konstantina Raduleskua, norveški Tromse je pobedio 5:0 i naneo katastrofu ponosu Transilvanije. Čak tri gola za klub koji je 2005. igrao protiv Crvene zvezde, a 2012. protiv Partizana, dao je Šveđanin Isak Dalkvist, dok je dva postigao Heine Larsen.
Tako je samo nastavljeno leto za zaborav rumunskog klupskog fudbala. Steaua je kao tim sa najvećim UEFA koeficijentom iz ove zemlje eliminisan još u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija od letonske Aude i to ukupnim rezultatom 3:7, eliminisana je u istoj rundi i Univerzitatea Kluž od Brana, a samo još Univerzitatea Krajova ima realne šanse da se nađe u evropskoj jeseni, pošto je igrala 1:1 protiv KuPSA-a u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.
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Žreb za treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija spojio je Jablonec i RFS iz Rige, a to je značilo samo jedno - da će teren vrveti od Srba. Čak petorica su se našla u startnim postava ova dva tima. Na jednoj strani Nemanja Tekijaški i Dušan Pavlović, a na drugoj Aleksandar Filipović, Strahinja Rakić i Stefan Panić. Favorit je opravdao očekivanja, pošto je Jablonec trijumfovao 2:0 golovima Gruzina Čanturišvilija i miljenika domaće publike Mateja Polidara.
Jedan od najlepših poteza ove sedmice u evropskim kvalifikacijama viđen je u remiju Helsinkija i Madervela 1:1. Poveli su Škoti iz penala u 64. minutu golom Zimbabveanca Tavande Masvanhisea, ali je samo sedam minuta kasnije Temu Puki dao majstorski gol i pokazao zašto je svojevremeno bio najbolji igrač Čempionšipa i veoma dobar i u Premijer ligi. Puki je primio loptu na oko 10 metara od gola Madervela, ali leđima okrenut golom i okružen trojicom igrača. Usledio je munjevit okret i beg pomenutoj trojici igrača, a onda projektil u mrežu škotskog predstavnika. Gol pogledajte OVDE.
Lagan zadatak imao je Rapid iz Beča protiv estonskog Paidea. Jeste bilo 1:1 na poluvremenu, autsajder je pružio solidan otpor, ali je austrijski velikan u nastavku dodao gas, pobedio 4:1 i praktično rešio sve dileme oko plasman u plej-of za Ligu konferencija, gde će igrati protiv poraženog iz dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope između Benfike i Hartsa. Igrač utakmice protiv Paidea bio je dvostruki strelac, 20-godišnji Malijac Mulaje Haidara.
Jedan od interesantnijih mečeva odigran je u Jermeniji, gde su Noa i Sion remizirali 2:2 (2:1). Opravdano je ovaj dvomeč smatram jednim od, na papiru, najujednačenijih, u kompletnom trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Povela je Noa golom Eldera Fereire iz penala u petom minutu, izjednačio Sion preko Vinslija Botelija u 13, domaćin vratio prednost pogotkom Gora Manveljana u 20. minutu, ali je Sion došao do egala pred revanš zahvaljujući golu Maltežanina poreklom iz Maroka i Alžira Ilijasa Šuarefa u 57. minutu.
Bajku nastavljaju da žive fudbaleri Inter Turkua. Finski predstavnik je u prošlom kolu kvalifikacija izbacio 17,5 puta skuplji Bašakšehir, a sada za rivala ima lihtenštajnski Vaduz. Inter Turku je danas trijumfovao kao domaćin 2:1 i nosi gol prednosti u jednu od najmanjih država Evrope. Pobednik ovog dvomeča igraće u plej-ofu sa boljim iz dvomeča Kopenhagen - Debrecin.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Auda – Dinamo Siti 1:0 (0:0)
/Diediu 68/
Sreda
Bran - Apolon Limasol 0:1 (0:1)
/Ožbolt 22/
Panatinaikos - CSKA Sofija 1948 1:1 (1:1)
/Jagušić 21 – Rusev 31/
Četvrtak
Inter Turku - Vaduz 2:1 (1:0)
/Štark ag 22, Ahiabu 68 - Šorgić 63/
Jablonec - RFS Riga 2:0 (1:0)
/Čanturišvili 18, Polidar 53/
Helsinki - Madervel 1:1 (0:0)
/Puki 71 - Masvanhise pen 64/
Noa - Sion 2:2 (2:1)
/Fereira 5, Manveljan 20 - Boteli 13, Šuaref 57/
Paide - Rapid Beč 1:4 (0:1)
/Luts 41 - Bola pen 5, Haidara 83, 90+4, Dal 85/
Kluž - Tromse 0:5 (0:3)
/Larsen 5, 20, Dalkvist 27, 61, 74/
Debrecin - Kopenhagen 0:2 (0:2)
/Gabrijel Pereira 21, Robert 35, Kornelijus 90+1/
Rakov - Hamarbi 0:0
Geteborg - Gent 0:1 (0:1)
/Gur 45/
Žalgiris - Hajduk Split 2:5 (1:2)
/Petković 34, Capan 86 - Šego 5, 44, Pajaziti 56, De Almeida 73, Pukštas 75/
Dinamo Kijev - Karabag 1:0 (1:0)
/Ponomarenko 10/
Inter Eskaldes - Flora Talin 2:0 (1:0)
/Šuaib 5, Berlanga 62/
FK Riga - Đer 1:0 (1:0)
/Seljem ag 3/
Šerif - Sent Galen 1:3 (0:0)
/Pineda 89 - Hunciker 63, Frokaj 70, Vicig 90+3/
Beitar Jerusalim - Austrija Beč 1:2
/Muhe 19 - Marković 45, Šaljić 70/
Hapoel Tel Aviv - GKS Katovice 2:0 (2:0)
/Turijel 5, Alkukin 18/
Ajaks - Šelburn 3:1 (2:0)
/Godts 5, Vajndal 22, Dolberg 50 - Keli 84//
Tvente - Dunajska Streda 6:0 (2:0)
/Rots 7, Pjaca 11, Veidman 48, Bruns 56, Zeruki 64, Proper 78/
Valur - Nordsjeland 0:2 (0:1)
/Bertelsen 30, Rojkjer pen 77/
Braga - Dinamo Minsk 1:0 (1:0)
/Orta pen 45/
Borac Banjaluka - ML Vitebsk 1:0 (1:0)
/Savić 14/
Lugano - Runavik 2:0 (1:0)
/Pilstrom 7, Berens 80/
Bohemijans - Midtjiland 0:2 (0:1)
/Frankulino 28, Biskov 77/
Rijeka - Ilves 1:0 (1:0)
/Janković 16/
Tre Fiori - Drita 1:4 (0:0)
/Prandeli 56 - Ovouka 61, Manaj 63, Krasnići 82, 90+3/
Partizan - Tobol 2:0 (1:0)
/Sek 32, Zubairu 65/
Hibernijan - Škendija 2:1 (0:0)
/Elding 73, O'Hora 90+1 - Gjorgjievski 76/