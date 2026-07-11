Kuva se transfer Ferana Toresa: Ako Barsa neće, ima ko hoće
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 17:15
I to zavisi od Bredlija Barkole
Svetla su uperena ka Laminu Jamalu, Rafinji, Daniju Olmu, Gaviju... Pored njih Feranu Toresu je namenjena sporedna uloga, ali je obavlja sjajno i značajno je doprineo dvema vezanim titulama Barselone. U pohod ka odbrani naslova Katalonci će možda krenuti bez 26-godišnjeg krilnog napadača, koji bi mogao da napravi iskorak u karijeri i pojača – Pari Sen Žermen.
Iskorak, jer je francuski klub ipak dvostruki uzastopni prvak Evrope i u ovom trenutku stabilniji tim od Barse, koja se premišlja da li joj je Tores potreban. S obzirom na to da ulazi u poslednju godinu ugovora, a da ponude za nastavak saradnje nema, reprezentativac Španije razmatra odlazak.
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PSŽ se pojavio baš u tom trenutku, pažljivo prateći situaciju. Kada je menadžment Parižana namirisao da je nekadašnji član Valensije i Mančester Sitija blago nezadovoljan statusom na Nou Kampu, krenuo je u akciju. Zasad nema zvaničnih informacija koliko bi eventualni transfer koštao, iako se u krugovima bliskim klubovima pominje cifra od 50.000.000 evra. Ipak, kada o tome istovremeno pišu španski Mundo deportivo i Lekip, jasno je da se iza kulisa nešto ozbiljno kuva.
Čitav ovaj posao ima smisla. Barselona je već osigurala dolazak Entonija Gordona iz Njukasla i privodi kraju transfer Karima Adejemija iz Borusije Dortmund. Baš bi Adejemi dodatno uticao na minutažu Ferana Toresa i smanjio mu prostor za igru, zbog čega se čini da je ovaj posao i više nego izvodljiv za sve tri strane.
Sa druge strane, ni na Parku prinčeva nisu sigurni hoće li Bredli Barkola ostati u klubu. I njemu ugovor ističe za 12 meseci, a pregovori o novom ugovoru stavljeni su na čekanje dok se ne vrati sa Mundijala, gde će u polufinalu ukrstiti koplja baš sa Toresovom Španijom. Dugačku listu klubova koji žele Barkolu predvode Liverpul, Bajern i Arsenal, pa ako on ode, logično je da u Pariz stigne fudbaler koji bi odmah popunio tu poziciju.
Naročito zbog toga što je ekipa Luisa Enrikea već ostala bez Gonsala Ramoša, koji je prodat Milanu za velikih 70.000.000 evra, a pitanje je trenutka i kada će Kang In Li krenuti put Madrida kako bi ozvaničio saradnju sa Atletikom. U takvim okolnostima, Feran Tores bi bio idealan adut u ofanzivnom delu tima Luisa Enrikea, pre svega zbog svoje polivalentnosti i sposobnosti da podjednako kvalitetno pokrije i poziciju centralnog i poziciju bočnog napadača. Uostalom, prošle sezone je dao 21 gol na 49 utakmica.