Kuva se transfer Ferana Toresa: Ako Barsa neće, ima ko hoće

PSŽ se pojavio baš u tom trenutku, pažljivo prateći situaciju. Kada je menadžment Parižana namirisao da je nekadašnji član Valensije i Mančester Sitija blago nezadovoljan statusom na Nou Kampu, krenuo je u akciju. Zasad nema zvaničnih informacija koliko bi eventualni transfer koštao, iako se u krugovima bliskim klubovima pominje cifra od 50.000.000 evra. Ipak, kada o tome istovremeno pišu španski Mundo deportivo i Lekip, jasno je da se iza kulisa nešto ozbiljno kuva.

Čitav ovaj posao ima smisla. Barselona je već osigurala dolazak Entonija Gordona iz Njukasla i privodi kraju transfer Karima Adejemija iz Borusije Dortmund. Baš bi Adejemi dodatno uticao na minutažu Ferana Toresa i smanjio mu prostor za igru, zbog čega se čini da je ovaj posao i više nego izvodljiv za sve tri strane.

Sa druge strane, ni na Parku prinčeva nisu sigurni hoće li Bredli Barkola ostati u klubu. I njemu ugovor ističe za 12 meseci, a pregovori o novom ugovoru stavljeni su na čekanje dok se ne vrati sa Mundijala, gde će u polufinalu ukrstiti koplja baš sa Toresovom Španijom. Dugačku listu klubova koji žele Barkolu predvode Liverpul, Bajern i Arsenal, pa ako on ode, logično je da u Pariz stigne fudbaler koji bi odmah popunio tu poziciju.

Naročito zbog toga što je ekipa Luisa Enrikea već ostala bez Gonsala Ramoša, koji je prodat Milanu za velikih 70.000.000 evra, a pitanje je trenutka i kada će Kang In Li krenuti put Madrida kako bi ozvaničio saradnju sa Atletikom. U takvim okolnostima, Feran Tores bi bio idealan adut u ofanzivnom delu tima Luisa Enrikea, pre svega zbog svoje polivalentnosti i sposobnosti da podjednako kvalitetno pokrije i poziciju centralnog i poziciju bočnog napadača. Uostalom, prošle sezone je dao 21 gol na 49 utakmica.