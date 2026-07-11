Aleksa Avramović na izlaznim vratima Dubaija

Reprezentativac Srbije, Aleksa Avramović, spreman je za novo poglavlje u karijeri. Naime, kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, sjajni plejmejker je blizu odlaska iz Dubaija u kojem je igrao prošle sezone. Prema još nepotvrđenim informacijama, potencijalna nova destinacija je Bešiktaš. Prelazak doduše je daleko od realizacije.

Ono što je za sada najrealnije je da Avramovića nećemo više gledati u dresu Dubaija, ali pamtiće se da je bio ključan deo ekipe, posebno u finalnoj seriji protiv Partizan Mozzart Beta u ABA ligi. Njegova energija, odbrana i poeni bili su tas na vagi da klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata osvoji istorijsku titulu u regionalnoj ligi. Ipak, kako Dubai dodatno ojačava spoljnu liniju za narednu sezonu Evrolige, Avramović želi sebi da obezbedi mesto u ekipi gde bi imao adekvatnu minutažu i ulogu.