Raća Petrović o dolasku Kenijca u Partizan: Ouma dominira fizički, biće to dobar posao

„Ouma želi da dođe, što je dobar preduslov“, nagovestio je pozitivan epilog pregovora Radosav Petrović, sportski direktor Parnog valjka, u programu TV Arena sport, pred poslednju kontrolnu utakmicu ekipe Saše Ilića na pripremama u Sloveniji.

Upravo je Ilićev bivši saigrač iz Partizana, Tomaš Žonsa, koji je sada na poziciji sportskog direktora Leha, dao smernice crno-belima o 22-godišnjem Kenijcu, jer je Ouma prošle sezone igrao u poljskom klubu na pozajmici.

„Dobili smo odlične preporuke od Žonse, ima dosta bitnih detalja i verujemo da bi nam Ouma dosta značio na sredini terena. U pitanju je fizički dominantan igrač, vrlo dobar u pozicionoj igri, koji može da nam donese balans na sredini terena. Imamo i druge igrače na tim mestima, ali konkurencija je uvek dobrodošla. Verujemo da bi to bio dobar posao. Ne mogu da prognoziram da li će se i kada taj posao završiti, ali ćemo uskoro znati više detalja“.

Crno-beli zasad imaju petoricu novajlija i opšti je utisak da su im potrebna još neka nova lica. Između ostalog, i na poziciji levog beka.

„Imamo u kadru igrače na toj poziciji, ali jeste pozicija o kojoj se razmišlja u perspektivi. Sve će zavisiti od potencijalnih odlazaka. Nevezano za to, kako se bude bližio kraj prelaznog roka, videćemo koje su nam pozicije u deficitu i gde možemo da se pojačamo, pa ćemo u skladu sa tim i reagovati“, dodao je Raća Petrović.