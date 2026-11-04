Lajpcig hteo sve, video sjaj Erlinga Halanda

Znao je Lajpcig da bude nekonkurentan ove godine u Ligi šampiona, kao protiv čudesnog Koma. Znao je da pokaže zube na Bernabeu, ali ove večeri je zaslužio više. Mnogo više. Dva puta je Mančester Siti vodio u Saksoniji, Bikovi su se vraćali... Napadali, nadirali, iskušavali tim Enca Marseke. Toliko da se činilo da imaju legitimno pravo da krenu po tri boda. Međutim, kako to obično biva – „ko želi veće, dobije iz vreće“.

Hteo je Maritn Demikelis da osvoji tri boda, ali do tada uspavani Erling Haland je ispratio dobru akciju Sitija i na drugoj stativi, karakterističnim uklizavanjem, ispratio centaršut Eliota Andersona za konačnih 2:3.