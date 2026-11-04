Lajpcig hteo sve, video sjaj Erlinga Halanda

Vreme čitanja: 10min | sre. 04.11.26. | 22:54
Bikovi bili odlični, ali ni to im nije pomoglo protiv Sitija – 2:3
Znao je Lajpcig da bude nekonkurentan ove godine u Ligi šampiona, kao protiv čudesnog Koma. Znao je da pokaže zube na Bernabeu, ali ove večeri je zaslužio više. Mnogo više. Dva puta je Mančester Siti vodio u Saksoniji, Bikovi su se vraćali... Napadali, nadirali, iskušavali tim Enca Marseke. Toliko da se činilo da imaju legitimno pravo da krenu po tri boda. Međutim, kako to obično biva – „ko želi veće, dobije iz vreće“.
Hteo je Maritn Demikelis da osvoji tri boda, ali do tada uspavani Erling Haland je ispratio dobru akciju Sitija i na drugoj stativi, karakterističnim uklizavanjem, ispratio centaršut Eliota Andersona za konačnih 2:3.
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Posle prosečnog prvog poluvremena, imalo je šta da se vidi u Lajpcigu. Najviše kuražnost i hrabrost čete Martina Demikelisa, kojoj se nudila slaba odbrana Građana na čelu sa nesigurnim Donarumom. Međutim, daleko od toga da je Siti samo statirao i čekao da se Lajpcig „uguši“. Imali su Građani svoje trenutke, dali tri gola, i napravili krupan korak ka mestu među prvih osam osnovnog dela Lige šampiona.
Sve je imao Lajpcig. Međutim, brojne dobre karakteristike u igri domaćina nivelisane su samoubilačmkim porivom defanzivnog reda Lajpciga. Nemački predstavnik je dominirao u prvom poluvremenu, odnosno u uvodu meča. Totalno je minimizirao ofanzivni potencijal tima Enca Marseke. Ali kada nisu mogli Haland, i Šerki, posao je uradio Lukeba. Igrao se 37. minut meča kada je na totalno bezopasan centaršut sa desne strane naleteo Lukeba i pogodio sopstvenu mrežu. Totalno bespotrebno, nerezonski, neinteligentno... To vam je ona priča iz Lige šampiona. I ako imate deset hrabrih lavova i jednu crvljivu jabuku, loše će te proći.
Taj trenutak pomračenja svesti Lukebe nije slomio otpor Red Bul Lajpciga. Kako je počelo drugo poluvreme, tako je Baku iskopirao Majokna i iz mrtvog ugla savladao Donarumu. Loše je bio postavljen Italijan.
Napadali su igrači Lajpciga, hteli preokret, ali su ostavljali mnogo prostora. Bilo je mnogo naivnosti u njihovoj igri i u situaciji kada je Enco Fernandez skočio na drugoj stativi i pogodio za novo vođstvo Građana.
Igralo se otvorenih karata, odmah je uzvraztio Nusa. Provocirali su pravdu domaći igrači, ali su na kraju isprovocirali još jedan gol Sitija. Opet je sve to lako i jednostavno izgledalo. Akcija mnogo puta viđena od strane Sitija završena je golom Erlinga Halanda.
Ni tada Lajpcig nije stao. Raum je pogodio prečku.
IGA ŠAMPIONA - 4. KOLO
Utorak
Galatasaraj - Štutgart 2:0 (2:0)
/Batrakov 12, 15/
Šahtjor Donjeck - Sporting Lisabon 0:1 (0:0)
/Dumbija 59/
Atletiko Madrid - Bajern 0:2 (0:0)
/Karl 54, Lajmer 74/
Barselona - Aston Vila 3:0 (1:0)
/Jamal 7, Rafinja 52, 64/
Bode Glimt - Lil 0:0
Fajenord - Inter 0:3 (0:2)
/Bisek 8, Espozito 34, Zjelinski 54/
Viljareal - Pari Sen Žermen 0:6 (0:4)
/Neveš 9, Due 12, Majulu 13, Ruiz 17, 50, Boli 78/
Mančester junajted - Roma 3:2 (0:2)
/Bruno Fernandeš 58p, Kunja 83, 86 - Soule 11, Malenp/
LASK - Slovan Bratislava 4:0 (3:0)
/Jorgensen 19, 37, Ljubičić 44, Adeniran 48/
Sreda
AEK - Real Madrid 2:3 (1:1)
/Koita 12, Pilo 75 - Belingem 32. Embape 78, Valverde 90+2/
Fenerbahče - Liverpul 3:2 (1:1)
/Žake 29ag, Braun 73, Murići 79 - Njoni 25, Isak 69/
Borusija Dortmund - Betis 2:1 (0:0)
/Silva 49, Karecas 72 - Ruibal 67/
Porto - Napoli 4:1 (1:1)
/Bednarek 11, Veiga 71, Kivior 80 - Mektomini 43, Samu 90p/
Lans - Komo 1:9 (0:3)
/Agilar 65 - Duvikas 7, 32, Duvikas 56, Paz 40, Da Kunja 47, Kempf 53, Liberali 62, Baturina 69, Papaćoli 90+2/
PSV - Klub Briž 1:2 (0:1)
/Sano 54 - Tresoldi 25, Forbs 65/
Lajpcig - Mančester Siti 2:3 (0:1)
/Baku 49, Nusa 61 - Lukeba 37ag, Fernandez 58, Haland 78/
Viking - Sabah 4:1 (1:1)
/Bothajm 27, 90+4, Tripić 69, Falšener 81 - Embina 11/
Slavija Prag - Arsenal 1:2 (0:2)
/Novak 90 - Madueke 9, Đekereš 38/