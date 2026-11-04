Dragao proključao, Porto ne prašta: Odbrana Napolija izgubljena u prostoru i vremenu

Osim odlične završnice prvog poluvremena, kada je Napoli stigao do izjednačujućeg gola posle velikog pritiska, nema se šta pohvalno reći za ekipu Masimilijana Alegrija . Ofanzivci su mu se brzo umorili, već na startu drugog poluvremena disali su na škrge, odbrana je bila izgubljena u vremenu i prostoru, ostavljala je Aleksa Mereta na milost i nemilost, a kulminacija svega bio je direktan crveni karton za Rafu Marina . Na 3:1 u 89. minutu vuče rukama Samua i pravi penal zbog kog će propustiti jednu ili dve naredne utakmice, pritom meč je već bio rešen. Ta situacija možda i sve govori šta je radila i našta je ličila odbrana Napolija.

Zagrejan je bio Dragao i pre nego što je utakmica krenula, a počelo je da krčka kada je Pepe zakucao loptu pod prečku za vođstvo u četvrtom minutu. Doduše, bio je u dubokom ofsajdu, gol je odmah i poništen, ali je makar podigao navijače na noge, koji nisu u narednih deset minuta imali potrebe da se vrate u sedeći položaj. Nešto više od dva minuta kasnije je Borha Sajns mogao da postigne prelep pogodak, kada mu se odbila lopta posle kornera. Namestio se na 13, 14 metara od gola, otvorio stopalo i gađao same rašlje, ali je lopta otišla pored gola za uzdahe sa tribina. Posle svih uzdaha, radovanja bez pokrića i napetosti na tribinama, konačno u 11. minutu se regularno trese mreža za vođstvo plavo-belih. Jan Bednarek se izvukao, pobegao čuvaru tokom kornera i dobio perfektnu loptu na penal. Skočio je i u stilu najvećih majstora igre glavom, jakim trzajem poslao loptu u mrežu, što je za Mereta bilo neodbranjivo.

Posle vodećeg gola Porta, očekivano je Napoli preuzeo kontrolu nad loptom i generalno utakmicom i od tada su u svemu bili bolji, sem u rezultatu. U tranziciji su bili sjajni, posebno Hojlund koji je imao u 30. minutu sjajnu šansu. Prethodno je od svog šesnaesterca trčao u stilu raning bekova u NFL, gde ide pravolinijski sa loptom i ne možemo mu niko ništa. Izblokiran je na ivici kaznenog i umalo je taj odbitak završio u mreži, a nedugo zatim je i poništen gol Napoliju. MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli Posle kontre su išli Politano i De Brujne dva na jedan, samo je baš pogrešio kapiten tima iz Napulja jer je prerano dodao loptu Belgijancu, koji je bio u očiglednom ofsajdu. Ili da mu je dao dosta ranije, što je možda bilo i neizvodljivo ili da je napravio još jedan korak i tek onda ga izbacio, svakako bi nešto od ta dva bilo bolje. Ovako, De Brujne je bio u ofsajdu i gol je odmah poništen.

Svakako, isplatila se inicijativa Napolija jer su do izjednačenja stigli u 43. minutu. Branio je Dijego Košta sve i svašta, skinuo dva zicera maltene, posebno udarac Hojlunda na koji je odreagovao kao nekada Dejvid Simen kod one čuvene odbrane, ali treći nije mogao. Mektomini je natrčao na loptu i zakucao je u mrežu za izjednačenje, tu stvarno se ništa nije pitao Košta.

Na startu drugog poluvremena je Meret bio junak odmah, pošto je imao dve fantastične odbrane posle pokušaja Veige i Rosarija, i sprečio domaćina da opet povede. Odličan pokušaj je još jednom udarcem glavom imao Bednarek, kada je opet nadskočio sve i jako gađao, ali ovog puta tik iznad prečke odlazi lopta. Sjajno je igrao Gabi Veiga, vrteo je gostujuće igrače kada je dobijao priliku, a zna se da voli i da oproba udarac sa distance, što je ponovo i uradio u 64. minutu. Samu mu je ostavio petom povratnu, ona je pala tačno na ivicu kaznenog prostora i tačno na pravi volej Veige, koji je "napunio kocku do kraja" i razdrmao celu konstrukciju gola kada je pogodio prečku. Meret se više uplašio šuta nego što je mogao išta da uradi, bio bi ovo fenomenalan gol, ali je ostalo samo na okviru.

Nastavili su se napadi Porta i nije bilo previše komplikovanja – ko dođe u zonu šuta i u makar iole dobru poziciju, neka slobodno gađa. Pokušavali su Pepe i Himenez, Meret je bio na vetrometini i osećalo se u vazduhu da je gol blizu. Stigao je u 71. minutu, posle brze akcije, sjajnog dodavanja Himeneza u prostor za Veigu, koji beži katastrofalnoj odbrani i rutinski smešta loptu iza leđa Mereta. Sa ovakvom poslednjom linijom Napolija nije ni moglo da bude bolje. Taman se Veigi i vratilo za onu prečku.

Delovali su ofanzivci Napolija baš umorno, nekako izmoreno i bez snage za bilo šta, pa je morao da menja Alegri, ali i Farioli, koji je Hvana poslao na teren poslednjih desetak minuta. Samo je bilo pitanje vremena i trenutka kada će Porto overiti pobedu, pošto je Napoli bio reš pečen da im se presudi i da se ova utakmica zatvori. Posle kornera u 80. minutu, još jedan sjajan blok Rosarija, ovog puta za drugog štopera - Kiviora, pa bivši igrač Arsenala u 80. minutu sjajnim udarcem glavom donosi dva gola viška i stavlja tačku na meč. Inače, korner je izveo Hvan, tako da bivši igrač Zvezde upisuje asistenciju.

Raspad sistema odbrane Napolija i generalno cele ekipe - ali najviše poslednje linije - viđen je u 89. minutu, kada posle kontre Rafa Marin donosi odluku da rukama u kaznenom prostoru povuče Samua i dobije direktan crveni karton, kada je sve već bilo rešeno. Nerazuman potez, propustiće naredne utakmice, a meč je već bio rešen... Samu je realizovao i penal za "poker", za kraj.