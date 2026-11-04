Arteta jedno poluvreme trljao ruke, drugo besneo! PSV gledao drugog strelca i najbržeg igrača LŠ

Šampion Engleske prebrinuo je sve brige već do poluvremena. Ili se makar činilo da će biti tako nakon što su fudbaleri londonskog tima otišli na obaveznu pauzu širokog osmeha. Imali su dva gola prednosti, odavali utisak kao da igraju u trećoj brzini, pa je Mikel Arteta zadovoljno mogao da trlja ruke zbog onoga što je video u uvodnih 45 minuta, kako zbog profesionalnog pristupa svoje ekipe koja je ozbiljno shvatila autsajdera, tako i zbog izdanja koje je pokazao tandem Viktor Đekereš - Noni Madueke .

Ko Enfild preživi, Fortuna Arena dođe mu poput luna parka. Pa iako se u Pragu nije baš nezaboravno proveo, Arsenal je protiv Slavije odradio posao i došao treće pobede u Ligi šampiona, usput odmorivši pojedince za nadolazeće obaveze u prvenstvu - 2:1 (2:0). Ali je svom treneru Mikelu Arteti dobro istrenirao živce...

Dvojica često osporavanih ofanzivaca udruženim snagama razoružali su češkog velikana i nagovestili da bi mogli da budu od velike pomoći u predstojećem periodu kada će londonski klub biti lišen usluga Bukaja Saka. Njegove kopačke bi u tom periodu trebalo da popuni Madueke, koji u poslednje vreme igra sve bolje. U pobedi nad Liverpulom ostao je bez konkretnog doprinosa iako je pružio vrlo dobru partiju, pa ju je naplatio tri dana kasnije u Pragu načevši rivala pogotkom već u devetom minutu, svojim trećim u sezoni. - Ako ste tipovali dvojku, mogli ste zahvaljujući Mozzart Relaxu da je zaokružite onog trenutka kada je Đekereš pogodio za 2:0 -

Đekereš s druge strane od večeras ima jedan manje, ali 'obećava' da će ih u skorije vreme biti sve više i više. Šveđanin je tek pre nedelju dana probio led protiv četvrtoligaša u Liga kupu, međutim večeras je pokazao da je na dobrom putu da pronađe željenu formu, odigravši verovatno najbolju partiju u sezoni. Da budemo precizniji - najbolje poluvreme. U tih 45 minuta, ne samo da je efektnim pogotkom duplirao prednost Arsenala, već je prethodno prelepim dodavanjem praktično spojio sa golom Maduekea.

Uz to, Arsenal je imao još nekoliko prilika da sa ubedljivijom prednošću dočeka nastavak utakmice, mada je delovalo da će mu i 'plus dva' biti sasvim dovoljno. Ispostavilo se da jeste, no moglo je vrlo lako da bude drugačije, jer londonski tim je u nastavku pokazao potpuno drugačije lice, onu stranu koja se Arteti nikako nije dopala. Stranu zbog koje je besneo kraj aut-linije i izvesno će imati šta da kaže svojim igračima već u gostujućoj svlačionici stadiona praškog kluba. Na kraju će prvak i lider engleskog šampiona slaviti i ovaj 'minimalac', budući da ga je Slavija u potpunosti nadigrala u drugom poluvremenu. Od uvodnih sekundi nastavka, kada je Oskar Kubijak naterao Davida Raju da se opruži koliko je mogao, pa sve do nadoknade kada je Štepan Čaloupek u dva navrata ozbiljno zapretio. Da je češki velikan bio bolji potvrđuje i podatak da je meč završio sa pet udaraca više od rivala. Zabeležio ih je ukupno 17 od kojih je čak 16 došlo u drugom poluvremenu! Da, dobro ste pročitali! Arsenal je dopustio višestruko jeftinijem timu da mu za poluvreme 16 puta šutne ka golu... Na žalost Jindriha Trpišovskog, njegov tim je hrabar pristup naplatio tek u 90. minutu kada je Viktor Novak iz peterca kaznio užasnu reakciju trojice fudbalera Arsenala na prvoj stativi. Imao je čak domaćin dovoljno vremena da pojuri i izjednačenje, što je i uradio, ali do njega nije stigao... Svime što je prikazao, i te kako ga je zaslužio. Arsenal je izdržao i sa deset bodova se probio do trećeg mesta, odmah iza 'savršenih' Pari Sen Žermena i Reala.

Daleko odatle nije ni Klub Briž, koji se sa gostovanja iz Ajndhovena vratio sa celim plenom (2:1). PSV je u sezonu ušao sa velikim ambicijama i mada u prvoj polovini ligaškog puta nije naišao na istinskog 'teškaša' osvojio je samo četiri boda, dok Klub Briž s druge strane ima devet i uz Komo predstavlja najprijatnije iznenađenje elitnog društva. Jednim delom i zbog toga što u timu ima drugog najboljeg strelca - Nikola Tresoldija, ali i najbržeg fudbalera takmičenja - Karlosa Forbsa. Osetio je to na svojoj koži večeras i holandski šampion. Njih dvojica su mu u tandemu naneli prvi ovosezonski poraz kod kuće. Tresoldi ga je nagovestio sredinom prvog poluvremena petim golom u takmičenju, potvrdivši još jednom zbog čega je jedan od traženijih centarforova u evropskom fudbalu, Forbs ga overio sredinom nastavka, vrativši na pod rivala koji je samo desetak minuta ranije stao na noge. Istrčao je u 65. minutu kontru momak koji je u prvom kolu protiv Aston Vile zabeležio najbrži sprint u Ligi šampiona ove sezone, našao se oči u oči sa Matejom Kovarom i hirurški precizno pogodio dalji ugao. Ono što u prvom poluvremenu nije uspevao u dva navrata, oba puta kada bi se ušunjao iza leđa srpskom reprezentativcu Filipu Kostiću, koji je imao ogromnih problema da ga sačuva večeras. Da li je i koliko Klub Briž bio bolji da se diskutovati, jer i PSV je imao svojih prilika. Ponajbolje možda Seržinjo Dest, kojem je već u sedmom minutu Jan Zomer skinuo zicer, pa u 35. odbranio još jedan vrlo nezgodan udarac posle prodora. Domaćinu je uz mnogo sreće izjednačenje u ranoj fazi nastavka doneo Kodai Sano, svega nekoliko minuta nakon što je prethodno Feliks Lemaršal na drugoj strani uzdrmao prečku. Ipak, Forbs je vrlo brzo vratio prednost Klub Brižu, mada je gost trpeo veliki pritisak do kraja i nekako ga na kraju izdržao.