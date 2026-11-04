Gorelo je nebo nad Stavangerom: Viking upisao istorijsku pobedu, Dortmund slomio Betis
Vreme čitanja: 15min | sre. 04.11.26. | 23:10
Četiri boda za šampiona Norveške i sve realnije šanse za ulazak među 24 najbolja tima Lige šampiona
Vatromet je obasjao nebo nad Stavangerom još pre prvog sudijskog zvižduka, a nekoliko sati kasnije norveški grad imao je razlog za slavlje kakvo nikada ranije nije doživeo u Ligi šampiona. Viking je u četvrtom kolu elitnog takmičenja savladao azerbejdžanski Sabah sa 4:1 i ostvario prvu pobedu u svojoj istoriji u Ligi šampiona.
Istovremeno, na Vestfalenu je Borusija Dortmund nastavila odličan niz, pošto je savladala Betis sa 2:1 i stigla do trećeg trijumfa u četiri kola i tako nadovezala dobru formu na čijim krilima drži korak za Bajernom u Bundesligi.
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Gotovo pola veka čekali su navijači Vikinga da njihov klub ponovo ostvari pobedu u elitnom evropskom takmičenju. Poslednji put Norvežani su se radovali još u septembru 1976. godine, kada su u prvom kolu tadašnjeg Kupa evropskih šampiona na svom terenu u Stavangeru savladali Banjik iz Ostrave, šampiona Čehoslovačke, rezultatom 2:1. Ipak, taj trijumf nije bio dovoljan za prolaz dalje, pošto je Banik u revanšu slavio sa 2:0 i ukupnim rezultatom 3:2 eliminisao norveškog predstavnika već na prvoj prepreci.
Od tada se evropski fudbal promenio iz korena. Kup šampiona prerastao je u Ligu šampiona, nokaut-sistem od prvog kola ustupio je mesto grupnoj, a potom i ligaškoj fazi, smenjivale su se generacije fudbalera i navijača, ali je Vikingova poslednja pobeda ostajala zarobljena u dalekoj 1976. godini. Sve do ove novembarske večeri 2026, kada je klub iz Stavangera konačno prekinuo post koji je trajao nešto više od 50 godina.
A u Stavangeru je sve počelo kao da je neko rešio da pokvari unapred pripremljenu proslavu. Gosti iz Azerbejdžana poveli su već u 12. minutu, kada je Orfe Mbina iskoristio munjevitu kontru posle kornera Vikinga i savladao Arilda Estbea.
Ipak, Norvežanima nije trebalo mnogo da se oporave od šoka. Erik Bothejm je sredinom prvog poluvremena odlično reagovao na centaršut Kristofera Haugena i neobičnim udarcem potkolenicom poslao loptu u mrežu. Usledili su poljupci upućeni tribinama, ovacije i nagoveštaj da bi ovo zaista mogla da bude posebna noć.
U nastavku je Viking uspeo da preokrene rezultat, a među junacima našao se i Henrik Falkner, koji je pogodak proslavio neobičnim plesom na veštačkoj travi. Gosti su u završnici ostali sa desetoricom zbog crvenog kartona Mekartija, dok je Bothajm drugim golom u sudijskoj nadoknadi dodatno uveličao istorijsko slavlje.
Utakmica u Stavangeru imala je i jednu neprijatnu epizodu za srpskog fudbalera Veljka Simića, koji je zbog povrede morao da napusti teren već u 33. minutu. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde našao se u startnoj postavi Sabaha uprkos zdravstvenim problemima koji su ga mučili dan ranije, ali je očigledno da povreda nije bila u potpunosti sanirana. U 32. minutu zatražio je medicinsku pomoć, a samo minut kasnije postalo je jasno da ne može da nastavi utakmicu, pa ga je zamenio Džoj-Lens Mikels.
Posle poraza od Štutgarta i Aston Vile, te velikog remija sa Bajernom, konačno je za Viking stigla i prva pobeda. Norveški predstavnik sada ima četiri boda na polovini ligaškog dela, dok je Sabah ostao na tri.
Za to vreme, u Dortmundu se još jednom pokazalo da ekipa Nika Kovača ima karakter. Samo nekoliko dana nakon što je golom Fabija Silve u 89. minutu izvukla remi protiv Bajerna na Alijanc areni, Borusija je savladala do ovog kola maksimalni Betis. Domaćin je od početka bio opasniji, ali je prvi pogodak stigao tek u 49. minutu. Julijan Rijerson je poslao loptu u kazneni prostor, Džob Belingem nije uspeo da savlada Alvara Valjesa, ali je odbitak dočekao Fabio Silva i nastavio svoju golgetersku seriju.
Prethodno je Dortmund ostao bez Serua Girasija, koji je zbog povrede mišića morao da napusti teren već u prvom poluvremenu.
Činilo se da Milioneri drže sve pod kontrolom, ali je u 67. minutu Valdemar Anton napravio veliku grešku prilikom iznošenja lopte, što je Aitor Ruibal kaznio pogotkom za 1:1. Ipak, odgovor domaćina bio je ekspresan. Posle nekoliko propuštenih prilika, Konstantinos Karecas je u 72. minutu pogodio za 2:1, doneo ogromno slavlje Vestfalenu i potvrdio da Dortmund ima ozbiljne ambicije u elitnom takmičenju.
Posle četiri odigrana kola, i Dortmund i Betis imaju po devet bodova, dok je Borusija upisala treću pobedu i napravila još jedan veliki korak ka nokaut fazi.
LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO
Utorak
Galatasaraj - Štutgart 2:0 (2:0)
/Batrakov 12, 15/
Šahtjor Donjeck - Sporting Lisabon 0:1 (0:0)
/Dumbija 59/
Atletiko Madrid - Bajern 0:2 (0:0)
/Karl 54, Lajmer 74/
Barselona - Aston Vila 3:0 (1:0)
/Jamal 7, Rafinja 52, 64/
Bode Glimt - Lil 0:0
Fajenord - Inter 0:3 (0:2)
/Bisek 8, Espozito 34, Zjelinski 54/
Viljareal - Pari Sen Žermen 0:6 (0:4)
/Neveš 9, Due 12, Majulu 13, Ruiz 17, 50, Boli 78/
Mančester junajted - Roma 3:2 (0:2)
/Bruno Fernandeš 58p, Kunja 83, 86 - Soule 11, Malenp/
LASK - Slovan Bratislava 4:0 (3:0)
/Jorgensen 19, 37, Ljubičić 44, Adeniran 48/
Sreda
AEK Atina - Real Madrid 2:2 (1:1)
/Koita 12, Pilo 75 - Belingem 32, Embape 78/
Fenerbahče - Liverpul 3:2 (1:1)
/Grinvud 29, Braun 73, Murići 79 - Nijoni 25, Isak 69/
Borusija Dortmund - Betis 2:1 (0:0)
/Silva 49, Karecas 72 - Ruibal 67 /
Porto - Napoli 4:1 (1:1)
/Bednarek 11, Veiga 71, Kivior 80, Omorodion pen 89 - Mektomini 43/
Lans - Komo 1:9 (0:3)
/Agilar 65 - Duvikas 7, 32, Duvikas 56, Paz 40, Da Kunja 47, Kempf 53, Liberali 62, Baturina 69, Papaćoli 90+2/
PSV - Klub Briž 1:2 (0:1)
/Sano 54 - Tresoldi 25, Forbs 65/
Lajpcig - Mančester Siti 2:3 (0:1)
/Baku 49, Nusa 61 - Lukeba 37ag, Fernandez 58, Haland 78/
Viking - Sabah 4:1 (1:1)
/Bothajm 27, 90+4, Tripić 69, Falkener 81 - Embina 11/
Slavija Prag - Arsenal 1:2 (0:2)
/Novak 90 - Madueke 9, Đekereš 38/