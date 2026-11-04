Gorelo je nebo nad Stavangerom: Viking upisao istorijsku pobedu, Dortmund slomio Betis

Istovremeno, na Vestfalenu je Borusija Dortmund nastavila odličan niz, pošto je savladala Betis sa 2:1 i stigla do trećeg trijumfa u četiri kola i tako nadovezala dobru formu na čijim krilima drži korak za Bajernom u Bundesligi.

Vatromet je obasjao nebo nad Stavangerom još pre prvog sudijskog zvižduka, a nekoliko sati kasnije norveški grad imao je razlog za slavlje kakvo nikada ranije nije doživeo u Ligi šampiona. Viking je u četvrtom kolu elitnog takmičenja savladao azerbejdžanski Sabah sa 4:1 i ostvario prvu pobedu u svojoj istoriji u Ligi šampiona.

Gotovo pola veka čekali su navijači Vikinga da njihov klub ponovo ostvari pobedu u elitnom evropskom takmičenju. Poslednji put Norvežani su se radovali još u septembru 1976. godine, kada su u prvom kolu tadašnjeg Kupa evropskih šampiona na svom terenu u Stavangeru savladali Banjik iz Ostrave, šampiona Čehoslovačke, rezultatom 2:1. Ipak, taj trijumf nije bio dovoljan za prolaz dalje, pošto je Banik u revanšu slavio sa 2:0 i ukupnim rezultatom 3:2 eliminisao norveškog predstavnika već na prvoj prepreci. Od tada se evropski fudbal promenio iz korena. Kup šampiona prerastao je u Ligu šampiona, nokaut-sistem od prvog kola ustupio je mesto grupnoj, a potom i ligaškoj fazi, smenjivale su se generacije fudbalera i navijača, ali je Vikingova poslednja pobeda ostajala zarobljena u dalekoj 1976. godini. Sve do ove novembarske večeri 2026, kada je klub iz Stavangera konačno prekinuo post koji je trajao nešto više od 50 godina. A u Stavangeru je sve počelo kao da je neko rešio da pokvari unapred pripremljenu proslavu. Gosti iz Azerbejdžana poveli su već u 12. minutu, kada je Orfe Mbina iskoristio munjevitu kontru posle kornera Vikinga i savladao Arilda Estbea.

Ipak, Norvežanima nije trebalo mnogo da se oporave od šoka. Erik Bothejm je sredinom prvog poluvremena odlično reagovao na centaršut Kristofera Haugena i neobičnim udarcem potkolenicom poslao loptu u mrežu. Usledili su poljupci upućeni tribinama, ovacije i nagoveštaj da bi ovo zaista mogla da bude posebna noć.

U nastavku je Viking uspeo da preokrene rezultat, a među junacima našao se i Henrik Falkner, koji je pogodak proslavio neobičnim plesom na veštačkoj travi. Gosti su u završnici ostali sa desetoricom zbog crvenog kartona Mekartija, dok je Bothajm drugim golom u sudijskoj nadoknadi dodatno uveličao istorijsko slavlje.

Utakmica u Stavangeru imala je i jednu neprijatnu epizodu za srpskog fudbalera Veljka Simića, koji je zbog povrede morao da napusti teren već u 33. minutu. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde našao se u startnoj postavi Sabaha uprkos zdravstvenim problemima koji su ga mučili dan ranije, ali je očigledno da povreda nije bila u potpunosti sanirana. U 32. minutu zatražio je medicinsku pomoć, a samo minut kasnije postalo je jasno da ne može da nastavi utakmicu, pa ga je zamenio Džoj-Lens Mikels.

Posle poraza od Štutgarta i Aston Vile, te velikog remija sa Bajernom, konačno je za Viking stigla i prva pobeda. Norveški predstavnik sada ima četiri boda na polovini ligaškog dela, dok je Sabah ostao na tri.

Za to vreme, u Dortmundu se još jednom pokazalo da ekipa Nika Kovača ima karakter. Samo nekoliko dana nakon što je golom Fabija Silve u 89. minutu izvukla remi protiv Bajerna na Alijanc areni, Borusija je savladala do ovog kola maksimalni Betis. Domaćin je od početka bio opasniji, ali je prvi pogodak stigao tek u 49. minutu. Julijan Rijerson je poslao loptu u kazneni prostor, Džob Belingem nije uspeo da savlada Alvara Valjesa, ali je odbitak dočekao Fabio Silva i nastavio svoju golgetersku seriju. Prethodno je Dortmund ostao bez Serua Girasija, koji je zbog povrede mišića morao da napusti teren već u prvom poluvremenu.

Činilo se da Milioneri drže sve pod kontrolom, ali je u 67. minutu Valdemar Anton napravio veliku grešku prilikom iznošenja lopte, što je Aitor Ruibal kaznio pogotkom za 1:1. Ipak, odgovor domaćina bio je ekspresan. Posle nekoliko propuštenih prilika, Konstantinos Karecas je u 72. minutu pogodio za 2:1, doneo ogromno slavlje Vestfalenu i potvrdio da Dortmund ima ozbiljne ambicije u elitnom takmičenju.