Lepo, lepše, Komo!!! Seskova deca u istoriji Lige šampiona

Tim Seska Fabregasa je večeras odigrao magičan fudbal u Lansu, zgromio francuskog predstavnika sa 9:1 i na polovini trke u Ligi šampiona je najbolji italijanski predstavnik sa devet bodova. Tri pobede iz četiri meča, od kojih su sve tri protiv rivala iz različitih liga petice. Nakon dva puta po 4:1 protiv Lajpciga i Mančester Junajteda, večeras još uništen Lans koji uopšte nije naivan i lak rival… To je 17 gtolova u tri meča protiv klubova iz Nemačke, Engleske i Francuske?!

Da, iza Komovog meteorskog uzleta iz Serije B do Lige šampiona za samo tri godine stoji veliki novac indonežanskih milijardera, braće Hartono. Ali, mnogi klubovi imaju novac i ne umeju da ga potroše. U Komu su spojili finansijske sa ljudskim resursima. Prepustili su Sesku Fabregasu da vodi celu fudbalsku priču i sada uživaju u prelepim fudbalskim plodovima. Zadovoljstvo je gledati šta je mladi stručnjak napravio sa mladim timom Koma.

Postići sedam golova u Ligi šampiona su uglavnom bile retke počasti rezervisane za teškaše ovog takmičenja poput Liverpula, Real Madrida, Bajerna… Od večeras je u tom društvu i debitant Komo. Potpuno zasluženo jer Fabregasova ideja je da se uvek i protiv svih igra dominantan fudbal, pa kako god da se završilo. Trebalo je para, vremena, strpljenja, valjalo je izabrati prave sastojke, ali konačan proizvod je ‘prste da poližeš’… Najubedljivija pobeda u istoriji Lige šampiona!

Do sada su samo Real i Liverpul pobeđivali sa osam razlike. Redsi protiv Bešiktaša (8:0), Merengesi (8:0) protiv Malmea. Ali, Komo je večeras dao i gol više. Jedini koji su dali devet golova su bili fudbaleri Bajerna protiv zagrebačkog Dinama, ali su oni tada i primili dva. Zato je ovo rekord Lige šampiona.

U fudbalske almanahe idu imena trostrukog strelca Tasosa Duvikasa, Komovog bisera i Fabregasovog najboljeg studenta Nika Pasa, fudbalskih dragulja Martina Baturine i Matije Liberalija koji će odmeniti Argentinca kada ode u Real, tihog heroja Lukasa Da Kunje koji je tu od drugoligaških dana…

U Komu svi umeju da igraju fudbal. Baš onaj fudbal koji je Fabregas stvarao i na kojem je insistirao otkako je pre tri i po godine preuzeo da trenira omladince Koma, a godinu kasnije i prvi tim. Po mnogo čemu prirodni naslednik Pepa Gvardiole je najbolja stvar koja se desila učmalom i trulom italijanskom fudbalu. Referentna tačka ako Italijani žele da svoj fudbal opet učine modernim i konkurentnim ostalim rivalima iz Evrope. Može se. Samo treba biti vredan, uporan i istrajati. I imati poverenje onih koji su te zaposlili.

I onda se potrefi noć kada se sve kockice sklope kao večeras i kada sve ide kao podmazano jer svi znaju šta i kako treba da rade na terenu. Automatizmi su došli na naplatu. Tako je Komo do poluvremena dao Lansu tri komada, za manje od sat vremena šest komada, a osmi gol su dali u 69. minutu! Od prvog do poslednjeg minuta je gazio istim ritmom. Ono što italijanski treneri i timovi ne rade već godinama…

Prosek godina startne postave je iznosio 25,8. Ništa posebno, reklo bi se na prvi pogled. Ali, tu su trojica igrača sa 30 i više godina. Golman Bute (31) kojeg će u budućnosti naslediti talentovani Šveđanin Tornkvist, štoper Kemf (31) koji je u normalnim uslovima rezervista i iskusni Milja (32) kojeg je Fabregas letos doveo iz Hetafea da iskustvom i inteligencijom drži balans mladoj i poletnoj ekipi Koma. Pride, večeras su im zbog povreda falili bitni igrači poput letošnjih kapitalaca Čalobe i Kena, kao i strelovita krila Dijao, Adai, Rodrigez… Komo ima još oružja koje može da iskoristi u nastavku sezone.

Kada bi u budućnosti mogli da zadrže Fabregasa i sve ove talentovane momke (Ramon (21), Valje (22), Kouto (24), Perone (23), Paz (22), Liberali (19), Baturina (23)…) koje su uglavnom dovodili iz velikih klubova (Barselona, Real Madrid, Mančester Siti, Milan, Borusija Dortmund…) koji nisu mogli da im pruže šansu, bila bi to spektakularna fudbalska priča. Ali, znamo da se neće desiti i da će Fabregas i mnogi od ovih momaka narednog leta teško odoleti pozivima bogatijih i jačih.

Do tada, ostaje im da uživaju na terenu i da se do kraja sezone igraju fudbala. Kao večeras, pa da se za koju godinu prisećaju kakva je to zabava bila kada se sretnu dok Fabregas bude trenirao Barselonu, Niko Paz nosio ‘desetku’ Reala, a Perone, Liberali, Baturina dirigovali igrom nekih drugih velikana…

Ova noć je ušla u istoriju, ova Seskova deca će se pamtiti kao posebna generacija. Simbolika je da je taj rekordni deveti gol na kraju dao 18-godišnji debitant Mateo Papaćoli. Momak rođen u Brazilu koji se kao dete preselio u svoju Italiju i došao u Komove mlađe kategorije iste godine (2022.) kada je Sesk Fabregas završavao igračku karijeru u Seriji B. To dete je jedan od najboljih svedoka šta je sve izgrađeno na obali mondenskog jezera. I da Italija ima talenat koji ostale kukavice od domaćih trenera zanemaruju. Jeste da je Fabregasu kupovano sa svih strana, ali baš taj Papaćoli je poruka da će iza Seska ostati nešto što je samo njegovo i Komovo. Zato ima nečeg bajkovitog u debiju i golu Papaćolija.

Njegov i ostalih osam golova nema potrebe da opsiujeme. Gledajte i uživajte… A uživaćemo i u nastavku. Pogotovo u poslednja dva kola kada Komo igra protiv Barselone i Pari Sen Žermena. Pre toga će mu rivali biti AEK i Betis.