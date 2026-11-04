Tu je kada je najviše trebalo! Kendrik Nan može sam protiv svih

Real Madrid i Panatinaikos otvorili su deseto kolo Evrolige, i to utakmicom koja je opravdala sva očekivanja derbija kola. Atinjani su stigli u Madid sa imperativom pobede, želeći da se iskupe za dva uzastopna poraza od Efesa i Arisa. Sa druge strane, Kraljevski klub je, uprkos brojnim povredama i skraćenoj rotaciji, imao cilj da sačuva domaći teren i produži niz od šest vezanih trijumfa. A kakvu smo samo borbu dobili!

Ipak, kada je delovalo da će Alberto Abalde biti junak večeri i predvoditi Real do sedme uzastopne pobede, na scenu je stupio Kendrik Nan. Amerikanac je dugo čekao da ponovo zablista nakon povrede, a onda je, kada je bilo najpotrebnije, preuzeo sve na svoja leđa. Sa nestvarna 23 poena u poslednjoj četvrtini gotovo sam je vodio bitku protiv raspoloženih Madriđana, ali ni to nije bilo dovoljno da se izbegne produžetak. Kraljevski klub je uspeo da izbori dodatnih pet minuta, međutim, na kraju nije imao snage za završni udarac, pa je njegov pobednički niz prekinut, a četvrti poraz u sezoni postao stvarnost - 115:112