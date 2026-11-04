Tu je kada je najviše trebalo! Kendrik Nan može sam protiv svih
Vreme čitanja: 8min | sre. 04.11.26. | 23:01
Sa 33 poena bio je najzaslužniji za veliki trijumf Atinjana i prekid serije od tri uzastopna poraza
Real Madrid i Panatinaikos otvorili su deseto kolo Evrolige, i to utakmicom koja je opravdala sva očekivanja derbija kola. Atinjani su stigli u Madid sa imperativom pobede, želeći da se iskupe za dva uzastopna poraza od Efesa i Arisa. Sa druge strane, Kraljevski klub je, uprkos brojnim povredama i skraćenoj rotaciji, imao cilj da sačuva domaći teren i produži niz od šest vezanih trijumfa. A kakvu smo samo borbu dobili!
Ipak, kada je delovalo da će Alberto Abalde biti junak večeri i predvoditi Real do sedme uzastopne pobede, na scenu je stupio Kendrik Nan. Amerikanac je dugo čekao da ponovo zablista nakon povrede, a onda je, kada je bilo najpotrebnije, preuzeo sve na svoja leđa. Sa nestvarna 23 poena u poslednjoj četvrtini gotovo sam je vodio bitku protiv raspoloženih Madriđana, ali ni to nije bilo dovoljno da se izbegne produžetak. Kraljevski klub je uspeo da izbori dodatnih pet minuta, međutim, na kraju nije imao snage za završni udarac, pa je njegov pobednički niz prekinut, a četvrti poraz u sezoni postao stvarnost - 115:112
Izabrane vesti
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Nan je na kraju bio najefikasniji u timu Željka Obradovića sa 33 poena, dok ga je pratio Matijas Lesor sa 20, a Silven Fransisko dodao je poen manje od francuskog centra. Sa druge strane, Real je imao veoma raspoložen trio. Prednjačio je Andres Feliz sa 27 poena, Alberto Abalde ubacio je 23, dok je Dejmion Džons sa 15 poena pružio svoju najbolju partiju u dresu Madriđana.
Panatinaikos je od samog početka pokazao zašto u Madrid stiže kao lider Evrolige. Posebno raspoloženi bili su Silven Fransisko i Kostas Slukas, koji su dominirali u napadu i predvodili Atinjane do čak 15 poena prednosti (38:23) u drugoj četvrtini. Kraljevski klub je povremeno uspevao da odgovori, ali nikako i da uhvati pravi priključak. Ipak, Madriđani su postepeno počeli da pronalaze napadački ritam, tope zaostatak i vraćaju neizvesnost u utakmicu.
Trojkom Gabrijelea Proćide Real je konačno uspeo da preokrene rezultat i stigne do poena prednosti, ali je nalet energije ubrzo prerastao u seriju grešaka. Najpre su Nik Smit Džunior i Serhio Ljulj izgubili lopte, da bi potom Smit napravio i nepotreban faul daleko od koša, u trenutku kada je njegova ekipa već bila u bonusu. Bio je to još jedan pokazatelj da će američkom beku biti potrebno vreme za adaptaciju, ali i koliko Madriđanima u ovakvim trenucima nedostaju povređeni Teo Maledon i Fakundo Kampaco. Panatinaikos je iskoristio poklone domaćina i pobegao na šest poena prednosti, ali je Kraljevski klub trojkama Dejmiona Džonsa i Alberta Abaldea u završnici uspeo da uhvati priključak i u poslednju deonicu uđe sa svega poenom zaostatka.
Ono što je započeo krajem treće deonice, Alberto Abalde nastavio je i u poslednjoj, kao da je odlučio da preuzme odgovornost i povuče Real ka preokretu. Veliku pomoć imao je u Andresu Felizu, čija je agresivna odbrana konstantno zadavala probleme bekovima Atinjana. Na pet minuta do kraja Abalde je pogodio svoju treću trojku u poslednjoj četvrtini, doneo Madriđanima tri poena prednosti i naterao Željka Obradovića da zatraži tajm-aut.
Ali tada se pojavio Kendrik Nan! Od 27 poena Panatinaikosa u poslednjoj deonici, Amerikanac je postigao čak 23 i praktično sam vodio bitku protiv raspoloženih Abaldea, Džonsa i Feliza. Pogađao je iz svih pozicija, a kada je na sedam sekundi do kraja doneo Atinjanima dva poena prednosti, Andres Feliz imao je drugačije planove. Dominikanski plejmejker prodorom je stigao do izjednačenja i izborio produžetak, pokvarivši Nanu gotovo savršenu poslednju četvrtinu.
U dodatnih pet minuta Panatinaikos je ipak imao više snage. Probudili su se i ostali igrači grčkog tima, dok je Real potpuno izgubio napadački ritam. Jedini koji je nastavio da pruža otpor bio je Andres Feliz, nošen pogotkom kojim je Madriđanima prethodno izborio produžetak. Dominikanski plejmejker postigao je čak devet od 11 poena svog tima u dodatnom periodu, ali nije imao pravu podršku saigrača. Njegov poslednji koš uz faul poslužio je samo da ublaži poraz Kraljevskog kluba, dok je Panatinaikos velikom pobedom u Madridu osigurao da i po završetku desetog kola ostane na čelu tabele Evrolige.
EVROLIGA - 10. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***
Sreda
Real Madrid - Panatinaikos 112:115
/Feliz 27 - Nan 33/
Četvrtak
18.15: (1,40) Efes (16,0) Pariz (3,40)
19.00: (1,10) Fenerbahče (23,0) Baskonija (8,00)
19.45: (1,50) Hapoel Tel Aviv (16,0) Barselona (3,00)
20.00: (1,80) Asvel (15,0) Bajern (2,25)
20.30: (2,50) Olimpija Milano (15,0) Valensija (1,65)
Petak
18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)
20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)
20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)
20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)
***Kvote su podložne promenama