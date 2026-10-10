Laporta udario na Real: Gubite poštovanje širom sveta, škodite i fudbalu i košarkaškoj Evroligi

Predsednik Barselone najpre se osvrnuo na aktuelnu situaciju u svom klubu, ističući da Katalonci prolaze kroz jedan od najlepših perioda novije istorije, dok se iz Madrida, kako tvrdi, neprestano pokušava umanjiti značaj njihovih uspeha.

"U Madridu govore o drugim temama kako bi skrenuli pažnju. Barselona trenutno proživljava veoma lep period, uživamo u fudbalu, u jednom divnom trenutku naše istorije i međunarodnom priznanju. U ekipi imamo devetoricu igrača koji su bili svetski prvaci, imamo tim koji oduševljava, sa fudbalerima na različitim pozicijama koji predstavljaju uzore u svetskom fudbalu. Iz Madrida licemerno pokušavaju sve to da umanje“, poručio je Laporta.

Posebno oštar bio je kada je razgovor skrenuo na slučaj "Negreira", jednu od najvećih kontroverzi koje su poslednjih godina potresle španski fudbal. Laporta je još jednom odbacio optužbe na račun Barselone, tvrdeći da je čitav slučaj iskorišćen kako bi se narušio ugled katalonskog kluba.

"Kada je reč o slučaju Negreira, nikada neću prestati da ponavljam da su pokušali da nas osude pre nego što nam je uopšte suđeno, a sada se pokazuje da nije bilo ničega od onoga za šta su nas optuživali. Potpuno verujem da će Barselona biti oslobođena optužbi. Oni koji neprestano govore o tome i pokušavaju da naškode našem ugledu moraće da isprave svoje tvrdnje“, izjavio je predsednik Barselone.

Laporta smatra da se postupak namerno odugovlači kako bi ova tema što duže ostala prisutna u javnosti.

"Biće vremena da govorimo o svemu kada budemo imali presudu. Oni razvlače postupak koliko god mogu kako bi održavali plamen ove priče, ali sve to ne vodi nikuda. Jedini cilj je diskreditacija Barselone“, dodao je.

Ipak, najoštrije reči sačuvao je za direktan napad na Real Madrid, čiju je međunarodnu reputaciju otvoreno doveo u pitanje.

"Oni to rade kako bi naškodili fudbalu, jer su protiv svega. Odete u UEFA, odete u Evroligu, a oni su protiv svega i protiv svih, škode i tom takmičenju. To mnogo govori o klubu koji gubi ugled, priznanje i kredibilitet na nacionalnom i međunarodnom nivou“, rekao je Laporta.

Nije se zaustavio na tome.

"To je očigledno. Bio sam na kongresu Evropskih fudbalskih klubova (EFC), a Real tamo nije imao čak ni svoje predstavnike. Njihovo ponašanje je veoma nadmeno, prepotentno i arogantno. Oni najbolje znaju šta rade, ali takvim pristupom dovode sebe u situaciju da gube ogroman kredibilitet“, nastavio je prvi čovek Barselone.

Laporta je zatim povukao paralelu sa ponašanjem madridskog kluba u košarkaškoj Evroligi, tvrdeći da Real svojim postupcima otežava funkcionisanje različitih sportskih organizacija.

"Isto je i sa Evroligom. Na kraju završavaju u sukobu sa svima, a usput samo postavljaju prepreke onome što mi ostali pokušavamo da uradimo. Trebalo bi da budu samokritični, jer smatram da je takvo ponašanje nedostojno“, zaključio je Laporta svoju kritiku najvećeg rivala.

Iako je obračun sa Real Madridom privukao najveću pažnju, predsednik Barselone govorio je i o drugim važnim temama, među kojima se izdvojila borba za Zlatnu loptu. Laporta je bez dileme podržao Lamina Jamala, za kog smatra da je zaslužio najprestižnije individualno priznanje u svetskom fudbalu.

"Mislim da je imao sjajnu sezonu. Osvojio je veoma važne trofeje, poput prvenstva i Svetskog prvenstva, i smatram da zaslužuje Zlatnu loptu“, poručio je predsednik katalonskog kluba.

Osvrnuo se i na samopouzdanje mladog fudbalera, koji ne krije ambiciju da bude proglašen najboljim na svetu.

"On to tako oseća i meni je potpuno u redu što to otvoreno govori. Veoma je iskren, direktan i mlad čovek, a to uvek moramo imati na umu“, objasnio je Laporta.

Posebno je pohvalio rad trenera Hansija Flika, ističući da je način na koji nemački stručnjak upravlja svlačionicom jedna od najvećih prednosti aktuelne Barselone.

"Ono što mi se posebno dopada jeste način na koji Flik upravlja igračima“, naglasio je.

Pohvale je dobio i sportski direktor Deko, koji je zajedno sa nemačkim trenerom učestvovao u formiranju ekipe.

"Deko je obavio odličan posao. Zajedno sa Hansijem Flikom napravio je veoma konkurentan tim. Na nekim pozicijama imamo po dvojicu ili trojicu fudbalera, a tu je i Barselona B, u kojoj postoje igrači koji u određenom trenutku mogu da budu od velike koristi“, rekao je Laporta.

Govoreći o predstojećoj utakmici protiv Hetafea, predsednik Barselone pokazao je znatno pomirljiviji ton nego kada je tema bio Real Madrid.

"Hetafe je čvrst tim, dobro se brani i veoma je takmičarski nastrojen. Ima trenera koji odlično čita utakmice i veoma dobro radi svoj posao“, poručio je.

Pred Barselonom je izuzetno zahtevan oktobar, tokom kog je očekuju važni izazovi na domaćoj i međunarodnoj sceni. Ipak, ako je suditi prema raspoloženju njenog predsednika, na Kamp Nouu ne manjka ni optimizma ni samopouzdanja. Podsetimo, bliži se i El Klasiko, svi čekaju 25. oktobar.