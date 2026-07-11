Dogovoreni svi detalji sa Pajolom

Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 20:19
Najzad stiže plejmejker u Humsku
Mnogo toga lošeg se dešavalo u Humskoj prethodnih nedelja. Igrači su bili nadomak potpisa sa Partizan Mozzart Betom, ali su u pomalo nestvarnim okolnostima odlazili u druge klubove. Sve je počelo sa Armonijem Bruksom koji je načelno imao dogovor sa ekipom Đoana Penjaroje, ali je odlučio da ode u Asvel na kraju. Sličan slučaj je bio i sa Petijem Milson, kao i sa Ošejom Brisetom koji je ostao u Makabiju, sada postoje problemi sa Zekom Ledejom iako je u jednom momentu bilo očekivano da se vrati u Beograd, ali sada najzad pozitivne vesti.
Prema nezvaničnim saznanjima Mozzart Sporta, Alesandro Pajola se dogovorio sa crno-belima. Svi detalji su utanačeni i ostalo je samo da se ozvaniči transfer. Svojevremeno je portal BasketballSphere prvi objavio interesovanje Partizana za dugogodišnjeg plejmejkera Virtusa.
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Sada su se pregovori po svemu sudeći pozitivno završili, ali zbog svega što se dešavalo u prethodnom periodu, ne treba biti šokiran ako se nešto ponovo preokrene.
Pajola bi stigao kao neko ko bi odmenjivao Karlika Džonsa na parketu i kome je odbrana specijalnost. Profesionalnu karijeru počeo je 2015. godine i sve vreme je nosio dres Virtusa iz Bolonje. Svojevremeno je bio saigrač Miloša Teodosića i Stefana Markovića, trener mu je bio Aleksandar Đorđević.
Dva puta je bio šampion Italije, tri puta je osvajao Superkup Italije, dva puta je proglašen za najboljeg defanzoivca, a svojevremeno je bio i najbolji mladi igrač. Osvajao je FIBA Ligu šampiona i Evrokup.
Podsetimo da Partizan do sada nikoga od pojačanja nije ozvaničio, ali ono što smo doznali do sada je da su u Partizan stigli Kajl Olman, Nikola Tanasković, Derek Vilis i Kevarijus Hejs. Sa druge strane Humsku su napustili, Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Bruno Fernando.