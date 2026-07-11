Dogovoreni svi detalji sa Pajolom

Sada su se pregovori po svemu sudeći pozitivno završili, ali zbog svega što se dešavalo u prethodnom periodu, ne treba biti šokiran ako se nešto ponovo preokrene.

Pajola bi stigao kao neko ko bi odmenjivao Karlika Džonsa na parketu i kome je odbrana specijalnost. Profesionalnu karijeru počeo je 2015. godine i sve vreme je nosio dres Virtusa iz Bolonje. Svojevremeno je bio saigrač Miloša Teodosića i Stefana Markovića, trener mu je bio Aleksandar Đorđević.

Dva puta je bio šampion Italije, tri puta je osvajao Superkup Italije, dva puta je proglašen za najboljeg defanzoivca, a svojevremeno je bio i najbolji mladi igrač. Osvajao je FIBA Ligu šampiona i Evrokup.

Podsetimo da Partizan do sada nikoga od pojačanja nije ozvaničio, ali ono što smo doznali do sada je da su u Partizan stigli Kajl Olman, Nikola Tanasković, Derek Vilis i Kevarijus Hejs. Sa druge strane Humsku su napustili, Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Bruno Fernando.