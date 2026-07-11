IMT porazom od Ahmata završio pripreme

U prvom poluvremenu premijerligaš iz Rusije iskoristio je diskutabilan penal koji je dosudio Dragutin Meničanin, a Sadulaev pretvorio u gol.

U nastavku se igralo obostrano otvoreo, nekoliko obećavajućih napada tima iz Groznog nisu završeni dobrom realizacijom pre svega zahvaljući sjajnim intervencijama golmana Ognjena Čančarevića. Nisu ni Novobeograđani bili nemi posmarači, pa su i oni u nekoliko navrata, mogli da promene rezultat, ali rešenja za gol Ahmata nije bilo. Dobru priliku imao je Vasilije Novičić, čiji je šut iz slobodnog udarca sa oko dvedeset pet metara zaustavio golman Šelija.

Ono što je bitno konstatovati, jeste podatak da IMT nema novih igrača u odnosu na prošlu sezonu. Stručni štab radi sa starim, proverenim snagama, ali je za očekivati da se to promeni u narednom periodu.

Na otvaranju sezone 2025/26 Traktoriste očekuje duel sa Čukaričkim na Banovom brdu, 19. jula.

PRIJATELJSKA UTAKMICA

IMT - AHMAT 0:1 (0:1)

/Sadulaev pen. 14/

Užice.

Stadion: Radomir Antić.

Sudija: Dragutin Meničanin.

IMT: Čančarević - Radočaj, Sisako, Šapić, Martos - Novičić, Luković, Akrofi, Glišić - Žagar, Lebi. Igrali su još: Krstić, Žuninjo, Keita.

AHMATI: Šelija - Adamov, Cake, Ibišev, Bogosavac - Šetinin, Ismazl, Kasitnura - Sadulaev, Samorodov - Mlakadze. Igrali su još: Sidorov, Keliano, Gaxijev, Romao, Gadio, Kadaxikov, Mansiqa, Maksuti.