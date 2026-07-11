IMT porazom od Ahmata završio pripreme

Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 20:24
Ruski premijerligaš do pobede golom iz penala
Dve utakmice u jednom danu i dva poraza indetičnim rezultatom (0:1), tačka su na dvonedeljne pripreme IMT-a na Zlatiboru. Matine sa Radničkim 1923 i poslepodnevni megdan sa Ahmatom, nije doneo rezultatski uspeh za IMT, ali je sigurno treneru Zoranu Popoviću u dobroj meri pomogao da stekne utisak šta je i koliko urađeno, kao i šta je potrebno doštelovati kako bi se start novog prvenstva Mozzart Bet Superlige dočekao sa jasnom vizijom okon startnih jedanaest.
U odnosu na duel sa Kragujevčanima, Popović je protiv Rusa na teren poslao tim koji je manje-više u najmanju ruku ličio na onaj koji je izneo teret prethodne sezone. Šapić i Sisako kao centralni bekovi, Radočaj i Martos po bokovima, a Lebi i Žagar kao najistureniji, dok je kvartet Novićić - Luković - Akrofi - Glišić, imao zadatak da misli na sredinu terena.
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U prvom poluvremenu premijerligaš iz Rusije iskoristio je diskutabilan penal koji je dosudio Dragutin Meničanin, a Sadulaev pretvorio u gol.
U nastavku se igralo obostrano otvoreo, nekoliko obećavajućih napada tima iz Groznog nisu završeni dobrom realizacijom pre svega zahvaljući sjajnim intervencijama golmana Ognjena Čančarevića. Nisu ni Novobeograđani bili nemi posmarači, pa su i oni u nekoliko navrata, mogli da promene rezultat, ali rešenja za gol Ahmata nije bilo. Dobru priliku imao je Vasilije Novičić, čiji je šut iz slobodnog udarca sa oko dvedeset pet metara zaustavio golman Šelija.
Ono što je bitno konstatovati, jeste podatak da IMT nema novih igrača u odnosu na prošlu sezonu. Stručni štab radi sa starim, proverenim snagama, ali je za očekivati da se to promeni u narednom periodu.
Na otvaranju sezone 2025/26 Traktoriste očekuje duel sa Čukaričkim na Banovom brdu, 19. jula.
PRIJATELJSKA UTAKMICA
IMT - AHMAT 0:1 (0:1)
/Sadulaev pen. 14/
Užice.
Stadion: Radomir Antić.
Sudija: Dragutin Meničanin.
IMT: Čančarević - Radočaj, Sisako, Šapić, Martos - Novičić, Luković, Akrofi, Glišić - Žagar, Lebi. Igrali su još: Krstić, Žuninjo, Keita.
AHMATI: Šelija - Adamov, Cake, Ibišev, Bogosavac - Šetinin, Ismazl, Kasitnura - Sadulaev, Samorodov - Mlakadze. Igrali su još: Sidorov, Keliano, Gaxijev, Romao, Gadio, Kadaxikov, Mansiqa, Maksuti.