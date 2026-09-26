Liga nacija se ove godine igra malo drugačije
Vreme čitanja: 4min | sub. 26.09.26. | 10:08
Samo dva najgora poslednja direktno ispadaju, ostali idu u baraž
Za Srbiju je Liga nacija počela kao iz noćne more. U projektovanoj borbi za treće mesto sa Grčkom odmah je doživljen nokaut, pošto su Heleni na „Marakani“ napravili veliki brejk – 2:1.
Grcima je samopouzdanje toliko poraslo, da je posle pobede u Beogradu od njih stigla poruka kako imaju veće ambicije od trećeg mesta u grupi. Da li su dovoljno jaki za to, saznaće sutra veče u Augzburgu, gde će igrati protiv Nemačke.
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Naravno da ništa nije gotovo za Srbiju posle tek prvog odigranog kola, ali objektivno gledano, šanse za osvajanje makar trećeg mesta su sada drastično manje. Moraće Orlovi da nastave da se bore za svaki bod, jer ove godine je Liga nacija drugačije, igraće se po novom sistemu takmičenja, u kojem neće sve reprezentacije koje zauzmu četvrto mesto u grupi automatski da ispadnu u Ligu B, kao do sada.
Sistem je ovog puta sledeći: dva najbolja trećeplasirana tima u grupama ostaju u Ligi A i tu završavaju takmičenje. Dva najgora četvrtoplasirana tima ispadaju u Ligu B. A, ostali trećeplasirani i četvrtoplasirani timovi će igrati baraž za opstanak sa drugoplasiranim ekipama iz Lige nacija B.
Prema sadašnjim projekcijama ispada da bi Srbija, ipak, igrala taj baraž – Vels i Italija se vode kao lošiji četvrtoplasirani u ovom momentu - a da bi joj rival bio neko iz trija Poljska, Škotska, Severna Irska, pošto sa selekcijom takozvanog Kosova ne bi mogla da igra. Jasno, sve to su samo projekcije posle tek prvog odigranog kola, koje će se menjati nakon svake odigrane runde.
Baraž za Ligu nacija igraće se u martu, što znači da će ekipe koje se budu takmičile u njemu kasnije početi borbu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, a koje kreću istog tog meseca 2027.