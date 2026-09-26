Liga nacija se ove godine igra malo drugačije

Naravno da ništa nije gotovo za Srbiju posle tek prvog odigranog kola, ali objektivno gledano, šanse za osvajanje makar trećeg mesta su sada drastično manje. Moraće Orlovi da nastave da se bore za svaki bod, jer ove godine je Liga nacija drugačije, igraće se po novom sistemu takmičenja, u kojem neće sve reprezentacije koje zauzmu četvrto mesto u grupi automatski da ispadnu u Ligu B, kao do sada.

Sistem je ovog puta sledeći: dva najbolja trećeplasirana tima u grupama ostaju u Ligi A i tu završavaju takmičenje. Dva najgora četvrtoplasirana tima ispadaju u Ligu B. A, ostali trećeplasirani i četvrtoplasirani timovi će igrati baraž za opstanak sa drugoplasiranim ekipama iz Lige nacija B.

Prema sadašnjim projekcijama ispada da bi Srbija, ipak, igrala taj baraž – Vels i Italija se vode kao lošiji četvrtoplasirani u ovom momentu - a da bi joj rival bio neko iz trija Poljska, Škotska, Severna Irska, pošto sa selekcijom takozvanog Kosova ne bi mogla da igra. Jasno, sve to su samo projekcije posle tek prvog odigranog kola, koje će se menjati nakon svake odigrane runde.