(©Reuters)
(©Reuters)

LIGA ŠAMPIONA - KRAJ

uto. 08.09.26. | 20:48

Pratite uz Mozzart Sport prve utakmice elitnog evropskog fudbala u novoj sezoni...

LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO

Utorak

AEK Atina – LASK 1:0 (1:0)
/Marin 21/

Klub Briž – Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Tresoldi 61pen – Mekgin 11, Buendija 22, Džekson 43/

Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga 53ag, Girasi 80, 85pen - Murinjo 66, Girasi 90+3ag/

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Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1pen/

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Lil - Betis 2:3
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/

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Real Madrid - Inter 2:1
/Embape 14, Valverde 23 - Karlos Augusto 77/

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