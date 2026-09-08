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LIGA ŠAMPIONA - KRAJ
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uto. 08.09.26. | 20:48
Pratite uz Mozzart Sport prve utakmice elitnog evropskog fudbala u novoj sezoni...
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
AEK Atina – LASK 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž – Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Tresoldi 61pen – Mekgin 11, Buendija 22, Džekson 43/
Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga 53ag, Girasi 80, 85pen - Murinjo 66, Girasi 90+3ag/
Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1pen/
Lil - Betis 2:3
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/
Real Madrid - Inter 2:1
/Embape 14, Valverde 23 - Karlos Augusto 77/
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