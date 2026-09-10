LIGA ŠAMPIONA - UŽIVO: Kostić u startnoj postavi, Roma gostuje u Fenerovom prvom meču u eliti od 2008.
čet. 10.09.26. | 17:55
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LIGA ŠAMPIONA - PRVO KOLO
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Četvrtak
18.45: (3,30) Fenerbahče (3,50) Roma (2,15) MOZZART RELAX
18.45: (1,47) PSV (4,60) Šahtjor (6,50)
21.00: (1,08) Bajern (11,0) Bode Glimt (21,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)
21.00: (1,10) Mančester Junajted (10,0) Sabah (19,0) MOZZART RELAX
21.00: (2,70) Slavija (3,40) Lans (2,60) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama
Utorak
AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/
Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)
/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/
Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/
Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1/
Lil - Betis 2:3 (2:1)
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/
Sreda
Barselona – Fajenord 5:1 (2:0)
/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 – Stajn 82/
Štutgart – Viking 3:1 (3:1)
/Demirović 20, 26, 32 – Tripić 22/
Liverpul – Atletiko 2:1 (1:1)
/Soboslaj 40, Makalister 50 – Ljorente 17/
Napoli – Arsenal 0:1 (0:0)
/Edegor 75/
PSŽ - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)
/Dembele 17, 23, Tores 31, 47, 57, Ruiz 87 – Kamara 51/
Sporting – Galatasaraj 3:1 (1:1)
/Katamo 27, Suarez 57, Zalazar 63 – Injasio 5ag/