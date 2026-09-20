Ovo je već bilo „juventusovski”… Sarijeva Atalanta ne obećava… (VIDEO)
Vreme čitanja: 5min | ned. 20.09.26. | 20:17
Stara dama ide na pauzu u boljem raspoloženju
Nakon što se jedva spasao poraza od Milana, a potom izgubio od Sasuola, za Juventus je bilo najbitnije da se rezultatski stabilizuje i da još jedna sezona ne krene strmoglavo.
Uspeo je to večeras protiv Atalante u Torinu i Lučano Spaleti može da bude zadovoljan. Bjankoneri su u čvrstoj i ne baš zanimljivoj utakmici slavili 2:0 i odlaze na reprezentativnu pauzu u boljem raspoloženju. Pogotovo što je ovoj pobedi prethodilo i demoliranje NEC-a u Ligi Evrope.
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Spaleti je stari pragmatičar koji zna da će biti potrebno još vremena za uigravanje poprilično izmenjenog tima. Očekivati veliki pomak u igri nije realno, a u velikanu iz Pijemonta je uvek važila maksima da su „rezultati jedino što se računa”. Za razliku od Atalante u kojoj je igra uvek bila prioritet pod Gasperinijem. Mauricio Sari za sada ne uspeva da udari trenerski pečat, a treći poraz zaredom je prilično neprijatna situacija koja će se analizirati u Bergamu tokom pauze.
Iako je Kolo Muani zapretio nakon 90 sekundi igre, nije to bila uvertira u zanimljivo prvo poluvreme. Igralo se tvrdo, oba tima su kontrolisala prostor na svojoj polovini, a Juventusov pokušaj da nametne inicijativu bio je bez nekog posebnog efekta.
Nakon nepunih pola sata igre, utakmicu je odblokirao Fransisko Konseisao. Golu su prethodili dobar potez Alajbegovića i asistencija Zekija Čelika. Portugalac je ostao sam i iskoristio zicer…
Atalanta nije imala skoro ništa u prvih 45 minuta, a Spaleti joj je dodatno otežao uvođenjem Papea Sara umesto Alajbegovića na poluvremenu i jasnom namerom da zatvori utakmicu. Mogao je to ekspresno da uradi Niko Gonzales, čiji udarac glavom je završio pored gola, ali je mogao i Džonatan Rou da vrati Atalantu u meč. Vikario je pokazao da je golman na kojeg Juve može da se osloni.
Konseisao je u nastavku pravio probleme odbrani Atalante, a Kristensen je nakon prekida propustio odličnu šansu za izjednačenje. Kolo Muani je očistio sa linije… Koji minut kasnije, Bremer je nakon kornera rešio utakmicu i to je bilo sve.
Lazar Samardžić je opet bio starter u Atalanti, ali je pružio bledu partiju i zamenjen je nakon sat vremena igre.
SERIJA A – 5. KOLO
Petak
Monca - Sasuolo 2:1 (0:0)
/Varela 51, 63pen - Adžić 88/
Subota
Bolonja - Torino 1:1 (1:0)
/Bernardeski 14 - Kulenović 77/
Udineze - Kaljari 0:1 (0:0)
/Maldini 54/
Roma - Inter 2:2 (2:0)
/Kone 6, 37 - Lautaro 46, 79/
Venecija - Lacio 0:2
/Zakanji 51pen, Noslin 60/
Nedelja
Fjorentina - Napoli 1:1 (0:1)
/A. Himenez 51 - Gilmor 23/
Frozinone - Komo 2:0 (2:0)
/Kalo 14, Kvernadze 45+3/
Parma - Đenova 2:1 (1:0)
/Romero 38, Almkvist 80 - Osmajić 70/
Juventus - Atalanta 2:0 (1:0)
/Konseisao 28, Bremer 77/