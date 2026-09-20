Ovo je već bilo „juventusovski”… Sarijeva Atalanta ne obećava… (VIDEO)

Spaleti je stari pragmatičar koji zna da će biti potrebno još vremena za uigravanje poprilično izmenjenog tima. Očekivati veliki pomak u igri nije realno, a u velikanu iz Pijemonta je uvek važila maksima da su „rezultati jedino što se računa”. Za razliku od Atalante u kojoj je igra uvek bila prioritet pod Gasperinijem. Mauricio Sari za sada ne uspeva da udari trenerski pečat, a treći poraz zaredom je prilično neprijatna situacija koja će se analizirati u Bergamu tokom pauze.

Iako je Kolo Muani zapretio nakon 90 sekundi igre, nije to bila uvertira u zanimljivo prvo poluvreme. Igralo se tvrdo, oba tima su kontrolisala prostor na svojoj polovini, a Juventusov pokušaj da nametne inicijativu bio je bez nekog posebnog efekta.

Nakon nepunih pola sata igre, utakmicu je odblokirao Fransisko Konseisao. Golu su prethodili dobar potez Alajbegovića i asistencija Zekija Čelika. Portugalac je ostao sam i iskoristio zicer…