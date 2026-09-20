Bije dobro Bajern i posle Pešića

Odmah se videlo o čemu se radi u Minhenu jer je Bajern zatrpao koš rivala sa 30 poena u prvoj deonici. Iako nije bio posebno dobar šut za tri poena (2/8), kroz reket su se šetali i promašili su samo jedan šut od 12, što dovoljno govori kakva je bila dominacija. Posebno ako se doda da je bilo +17 posle prve deonice, dalje je sve jasno. U drugom kvartalu je prednost sve više i više rasla i na kraju poluvremena je bilo +27, što je značilo da se drugi deo igre igra za raju koja je platila karte.

KO OSVAJA EVROLIGU? POGLEDAJTE SVE KVOTE

Ne samo da se igralo neobavezno, nego nije stajala ekipa Antona Gavela. Nastavili su da rešetaju i dobili su u svakoj četvrtini do kraja meča. Na kraju dali i 108 poena i sa +36 se spremili za Evroligu.

Svi su bili raspoloženi. Do pobede su ih predvodili Džastinijan Džesap i Johanes Fojtman sa po 15 poena, Noris i Obst sa po 13, Boldvin sa 12 i Oskar da Silva sa deset poena i devet skokova. Ostin Vajli dodao je devet, Vladimir Lučić dva poena, pet skokova i tri asistencije za 17 minuta.

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket

U Bambergu su se istakli Rajt sa 16, Skot sa 13 i Obiesje i Vord sa po deset poena.