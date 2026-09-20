Bije dobro Bajern i posle Pešića
Vreme čitanja: 2min | ned. 20.09.26. | 20:11
Bavarski velikan trijumfalno otvorio novu sezonu nemačkog šampionata
Otišao je Svetislav Pešić u zasluženu trenersku penziju na kraju prošle sezone, pa ga je na klupi minhenskog Bajerna zamenio Anton Gavel. Sve je isto samo njega nema, rekla bi ona stara dobra izreka i muzička numera, pa bavarski velikan novu sezonu otvara u velikom stilu. Više nego ubedljivo za start nemačkog šampionata.
Na domaćem parketu savladali su Bamberg 108:72, što je bio jedan lakši trening za domaćina u Minhenu. Taman su se zagrejali i za prvu utakmicu nove sezone u Evroligi, gde će gostovati u četvrtak (18.00) Hapoelu iz Tel Aviva.
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Odmah se videlo o čemu se radi u Minhenu jer je Bajern zatrpao koš rivala sa 30 poena u prvoj deonici. Iako nije bio posebno dobar šut za tri poena (2/8), kroz reket su se šetali i promašili su samo jedan šut od 12, što dovoljno govori kakva je bila dominacija. Posebno ako se doda da je bilo +17 posle prve deonice, dalje je sve jasno. U drugom kvartalu je prednost sve više i više rasla i na kraju poluvremena je bilo +27, što je značilo da se drugi deo igre igra za raju koja je platila karte.
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Ne samo da se igralo neobavezno, nego nije stajala ekipa Antona Gavela. Nastavili su da rešetaju i dobili su u svakoj četvrtini do kraja meča. Na kraju dali i 108 poena i sa +36 se spremili za Evroligu.
Svi su bili raspoloženi. Do pobede su ih predvodili Džastinijan Džesap i Johanes Fojtman sa po 15 poena, Noris i Obst sa po 13, Boldvin sa 12 i Oskar da Silva sa deset poena i devet skokova. Ostin Vajli dodao je devet, Vladimir Lučić dva poena, pet skokova i tri asistencije za 17 minuta.
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U Bambergu su se istakli Rajt sa 16, Skot sa 13 i Obiesje i Vord sa po deset poena.