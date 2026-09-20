Efes ispisao istoriju i osvojio VTB Superkup

Posebno raspoložen u meču za trofej bio je Majk Džejms, koji je ubacio 27 poena, uz pet skokova i pet asistencija i na kraju je bio i MVP. Loše je šutirao za tri (1/6), mada je nadoknadio sve za dva (8/10) i sa linije za slobodna bacanja (8/10). Pratio ga je Dario Šarić sa 15 poena i šest skokova, Fets Rasel je takođe bio dobar sa 12 poena, dok se može reći da je podbacio Bruno Fernando sa samo šest poena i pet skokova, pošto je u prošloj utakmici imao indeks 35.

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Sjajno je na drugoj strani igrao Aleksej Pokuševski, koji je upisao 20 poena i pet skokova, dok je 20 poena imao i Maksim Baraškov. Patrik Miler upisao je 14 poena, četiri skoka i deset asistencija, dok je junak protiv CSKA Alen Hadžibegović igrao sa klupe i dao 11 poena, uz osam skokova.

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Što se tiče ostalih i ranijih mečeva za konačni plasman, viđena su dva zanimljiva rezultata.

CSKA je ubedljivo savladao Uniks iz Kazanja u meču za treće mesto (79:59), dok je Igokea osvojila peto mesto, posle pobede nad Zenitom 83:79.