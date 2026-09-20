Betis ispustio drugo mesto: Obamejan ovog puta nije dao gol, ali jeste neko ko nije nikad u karijeri

Na Rijazoru dugo nije bilo mnogo toga što je moglo da podigne publiku na noge. Prvo poluvreme bilo je tvrdo, isprekidano i dodatno usporeno povredama Marka Bartre i Marka Kasada , ali je Betis ipak pronašao čoveka koji će odvezati čvor - Kuća Ernandesa . Kolumbijac je u 43. minutu primio loptu na ivici kaznenog prostora i bez mnogo razmišljanja opalio desnom nogom. Leo Roman nije uspeo da dohvati udarac i Betis je poveo sa 1:0. Akcija je imala i potpuno kolumbijski potpis, pošto je asistenciju upisao Nelson Deosa .

Kućo je, međutim, do kraja prvog dela uspeo da bude protagonista i na mnogo neugodniji način. U jednom duelu kopačkom je zakačio Ćima Navara u glavu, zbog čega je VAR pozvao Cezara Soto Grada da pogleda situaciju. Sudija je ipak procenio da nema elemenata za crveni karton, pa je napadač Betisa ostao na terenu.

Deportivo je u nastavku morao da krene mnogo otvorenije. Najveća nada domaćih da će pronaći gol bio je Pjer-Emerik Obamejan, ali je iskusni napadač ovog puta ostao bez pogotka. U 77. minutu Đakomo Kvaljata poslao je centaršut u kazneni prostor, Obamejan lepo zahvatio loptu desnom nogom iz centralne pozicije, ali je Alvaro Valjes sjajno reagovao i spustio se na vreme ka levom donjem uglu. Bila je to još jedna velika odbrana golmana Betisa. I to čoveka koji je pre samo petnaestak dana već bio u centru pažnje čitave Španije, kada je u nadoknadi vremena odbranio penal Kilijanu Embapeu i sačuvao pobedu Betisa nad Real Madridom.

Ovoga puta, međutim, nije uspeo da sačuva i sva tri boda. U 87. minutu Deportivo je konačno pronašao pukotinu. Mario Sorijano je poslao precizan centaršut, a Dijego Viljares se odlično postavio između čuvara i glavom poslao loptu u gornji desni ugao. Valjes je ostao bez šanse.