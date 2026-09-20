Betis ispustio drugo mesto: Obamejan ovog puta nije dao gol, ali jeste neko ko nije nikad u karijeri
Vreme čitanja: 6min | ned. 20.09.26. | 20:46
Do 87. minuta je vodio tim Manuela Pelegrinija, a onda se pojavio 30-godišnjak koji nikad ranije nije dao gol u Primeri
Betis je imao drugo mesto pred reprezentativnu pauzu praktično u džepu, Kućo Ernandes pogodak kojim je otključao tvrdu utakmicu na Rijazoru sa Deportivom, a golman Verdiblankosa Alvaro Valjes još jednu veliku intervenciju za kolekciju nakon što je pre petnaestak dana odbranio penal Kilijanu Embapeu. Ovog puta je odbranio kolosalnu šansu Pjeru Emeriku Obamejanu u finišu i sprečio gabonskog veterana da nastavi golgetersku seriju.
Ipak, Deportivo iz La Korunje nije dozvolio gostima iz Sevilje da sa severa Španije odnesu sva tri boda i budu i ispred Atletika a ne samo ispred Reala, jer je svoj prvi gol u karijeri u Primeri dao je 30-godišnji vezista domaćih Dijego Viljares u 87. minutu. Deportivo i Betis su remizirali 1:1 (0:1) u utakmici sedmog kola Primere, dok je u istom terminu nešto južnije Viljareal savladao Levante 3:1 (1:1). Za Žutu podmornicu pogađali su Ajoze Perez, Alberto Moleiro i Žorž Mikautadze, a za Levante Ivan Romero. Viljareal
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Na Rijazoru dugo nije bilo mnogo toga što je moglo da podigne publiku na noge. Prvo poluvreme bilo je tvrdo, isprekidano i dodatno usporeno povredama Marka Bartre i Marka Kasada, ali je Betis ipak pronašao čoveka koji će odvezati čvor - Kuća Ernandesa. Kolumbijac je u 43. minutu primio loptu na ivici kaznenog prostora i bez mnogo razmišljanja opalio desnom nogom. Leo Roman nije uspeo da dohvati udarac i Betis je poveo sa 1:0. Akcija je imala i potpuno kolumbijski potpis, pošto je asistenciju upisao Nelson Deosa.
Kućo je, međutim, do kraja prvog dela uspeo da bude protagonista i na mnogo neugodniji način. U jednom duelu kopačkom je zakačio Ćima Navara u glavu, zbog čega je VAR pozvao Cezara Soto Grada da pogleda situaciju. Sudija je ipak procenio da nema elemenata za crveni karton, pa je napadač Betisa ostao na terenu.
Deportivo je u nastavku morao da krene mnogo otvorenije. Najveća nada domaćih da će pronaći gol bio je Pjer-Emerik Obamejan, ali je iskusni napadač ovog puta ostao bez pogotka. U 77. minutu Đakomo Kvaljata poslao je centaršut u kazneni prostor, Obamejan lepo zahvatio loptu desnom nogom iz centralne pozicije, ali je Alvaro Valjes sjajno reagovao i spustio se na vreme ka levom donjem uglu. Bila je to još jedna velika odbrana golmana Betisa. I to čoveka koji je pre samo petnaestak dana već bio u centru pažnje čitave Španije, kada je u nadoknadi vremena odbranio penal Kilijanu Embapeu i sačuvao pobedu Betisa nad Real Madridom.
Ovoga puta, međutim, nije uspeo da sačuva i sva tri boda. U 87. minutu Deportivo je konačno pronašao pukotinu. Mario Sorijano je poslao precizan centaršut, a Dijego Viljares se odlično postavio između čuvara i glavom poslao loptu u gornji desni ugao. Valjes je ostao bez šanse.
Betis je tako u samoj završnici ispustio pobedu koja bi mu donela drugo mesto pred reprezentativnu pauzu. Ovako tim iz Sevilje ima isti broj bodova kao Atletiko Madrid i nalazi se na deobi drugog i trećeg mesta, ali je zbog slabije gol-razlike iza Jorgandžija. Real Madrid je četvrti sa bodom manje. Dakle, samo nekoliko minuta delilo je Betis od toga da pauzu dočeka odmah iza lidera. Nije uspeo.
PRIMERA – 7. KOLO
Petak
Espanjol - Elče 1:3 (0:2)
/Ćusta 72ag - Ninjo 26, 29, Valera 78/
Subota
Osasuna - Rajo Valjekano 1:1 (1:0)
/Budimir 16 - Kameljo 51/
Atletik Bilbao - Alaves 0:0
Selta - Rasing Santander 5:0 (2:0)
/Gonzales 31 penal, Moriba 43, Roman 69, Duran 78, 90+2/
Sevilja - Barselona 1:3 (1:1)
/Fofana 19 - Rafinja 22, 52, 69/
Nedelja
Hetafe - Malaga 1:0 (0:0)
/Azon 85/
Atletiko Madrid - Real Madrid 2:1 (0:0)
/Grimaldo 53pen, Dejvid 59/
Viljareal - Levante 3:1 (1:1)
/Perez 41, Moleiro 54, Mikautadze - Romero 42/
Deportivo La Korunja - Betis 1:1 (0:1)
/Viljares 87 - Kućo Ernandes 43/
21.00: (2,75) Valensija (3,30) Real Sosijedad (2,60) MR
***kvote su podložne promenama