Voker flertuje s NBA timovima
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 11:34
Bek Makabija imaće sastanak s pojedinim klubovima u Las Vegasu
Specifična je sorta Loni Voker. Prvoklasni skorer, ali često gleda brojke i ume da se zanese u besomučnom ispucavanju lopti. Njemu je prirodno okruženje NBA liga, individualni mentalitet i zato ne čudi što je najpre u Žalgirisu, potom sad u Makabiju insistirao na tome da ima izlaz u najjaču ligu sveta.
Amerikanac jeste zadovoljan u Tel Avivu, ali samo delimično, pa će tako iskoristiti opciju i sastati se s NBA timovima, kako bi pokušao sebi da pronađe angažman na drugoj strani Atlantika, piše izraelski Kanal 5.
Izabrane vesti
Bek Makabija će razgovarati oči u oči s neimenovanim franšizama u Las Vegasu i videti da li mu ime mesta za povratak u NBA, mada mora da bude brz. U njegovom važećem ugovoru s Ponosom Izraela stoji stavka da do 15. jula ima prostora da ugovori angažman s nekim od timova najkvalitetnije lige planete, što znači da nema previše vremena za kalkulaciju. Ono što kod njega nije presudan faktor jeste novac. Voker u Makabiju ima vrlo dobar ugovor i zarađuje 2.200.000 dolara. Kod njega je jedini motiv povratak u NBA, tako da bi pristao i za manje para da se vrati u neku od franšiza.
Bio je Voker prvi strelac Makabija i pored toga što je imao problema s povredama i propustio 10 kola u Evroligi. Njegov ofanzivni doprinos iznosi15,2 poena u proseku, kao 2,5 skokova i 2,2 asistencije.
Ukoliko napusti Tel Aviv, Ponos Izraela biće primoran da potraži rešenje na poziciji beka. Trenutno je pored produžetka brojnih ugovora (Džimi Klark, Džajlen Hord, Džon di Bartolomeo) ozvaničen povratak Bonzija Kolsona, a očekuje se da se što skorio izvrši i "razmena" s Hapoelom, gde će Jam Madar stići u redove Makabija, a u suprotnom smeru krenuti Tamir Blat.