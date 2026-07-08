Voker flertuje s NBA timovima

Bek Makabija će razgovarati oči u oči s neimenovanim franšizama u Las Vegasu i videti da li mu ime mesta za povratak u NBA, mada mora da bude brz. U njegovom važećem ugovoru s Ponosom Izraela stoji stavka da do 15. jula ima prostora da ugovori angažman s nekim od timova najkvalitetnije lige planete, što znači da nema previše vremena za kalkulaciju. Ono što kod njega nije presudan faktor jeste novac. Voker u Makabiju ima vrlo dobar ugovor i zarađuje 2.200.000 dolara. Kod njega je jedini motiv povratak u NBA, tako da bi pristao i za manje para da se vrati u neku od franšiza.

Bio je Voker prvi strelac Makabija i pored toga što je imao problema s povredama i propustio 10 kola u Evroligi. Njegov ofanzivni doprinos iznosi15,2 poena u proseku, kao 2,5 skokova i 2,2 asistencije.

Ukoliko napusti Tel Aviv, Ponos Izraela biće primoran da potraži rešenje na poziciji beka. Trenutno je pored produžetka brojnih ugovora (Džimi Klark, Džajlen Hord, Džon di Bartolomeo) ozvaničen povratak Bonzija Kolsona, a očekuje se da se što skorio izvrši i "razmena" s Hapoelom, gde će Jam Madar stići u redove Makabija, a u suprotnom smeru krenuti Tamir Blat.