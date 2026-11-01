Hezonja: Moja karijera bila je u rukama trenera

Pogodio je i jednu trojku iz tri pokušaja, dok je sa linije slobodnih bacanja imao učinak 1/2. Zabeležio je i dve izgubljene lopte u večeri koja je bila veoma prijatna za njegovu ekipu. Po broju minuta provedenih na parketu bio je sedmi u timu, odnosno drugi među igračima koji su utakmicu počeli na klupi, iza Melika Tomasa.

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Hezonja je razgovarao sa Serenom Vinters(novinarkom koja prati Kavse) o svom iskoraku i ritmu koji je pronašao u Klivlend Kavalirsima, zahvalivši se treneru i saigračima.

Hrvatski košarkaš je zasluge za svoje dobre partije pripisao stručnom štabu i atmosferi u svlačionici, istakavši:

„Čitava moja NBA karijera bila je u rukama trenera, stručnog štaba i mojih saigrača. Pokazali su mi izuzetno poštovanje i učinili da se osećam veoma prijatno. Oni su zaslužni za to što na terenu izgledam ovako. Zato im se od srca zahvaljujem.“