Hezonja: Moja karijera bila je u rukama trenera
Vreme čitanja: 2min | ned. 01.11.26. | 11:02
Hrvatski as imao 11 skokova u pobedi nad Milvokijem
Klivlend Kavalirsi nisu imali nikakvih problema da savladaju Milvoki Bakse rezultatom 136:111. Evan Mobli je postigao 27 poena i zabeležio pet skokova, čime je bio najefikasniji igrač Kavalirsa. Mario Hezonja je takođe imao svoju ulogu u pobedi Klivlenda.
Hrvatski košarkaš, koji se muči da pronađe svoju ulogu u timu Kavalirsa, proveo je 20 minuta na parketu i dao doprinos svojoj ekipi. Utakmicu je završio sa osam poena, 11 skokova i četiri asistencije, uz šut iz igre 3/6.
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Pogodio je i jednu trojku iz tri pokušaja, dok je sa linije slobodnih bacanja imao učinak 1/2. Zabeležio je i dve izgubljene lopte u večeri koja je bila veoma prijatna za njegovu ekipu. Po broju minuta provedenih na parketu bio je sedmi u timu, odnosno drugi među igračima koji su utakmicu počeli na klupi, iza Melika Tomasa.
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Hezonja je razgovarao sa Serenom Vinters(novinarkom koja prati Kavse) o svom iskoraku i ritmu koji je pronašao u Klivlend Kavalirsima, zahvalivši se treneru i saigračima.
Hrvatski košarkaš je zasluge za svoje dobre partije pripisao stručnom štabu i atmosferi u svlačionici, istakavši:
„Čitava moja NBA karijera bila je u rukama trenera, stručnog štaba i mojih saigrača. Pokazali su mi izuzetno poštovanje i učinili da se osećam veoma prijatno. Oni su zaslužni za to što na terenu izgledam ovako. Zato im se od srca zahvaljujem.“