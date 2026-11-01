Dušan Tadić u četvrtak na terenu

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Vreme čitanja: 1min | ned. 01.11.26. | 11:12
Kapiten reprezentacije trenira sa ekipom
Odigrao je NEC u subotu prvenstvenu utakmicu protiv Herenvena (0:1), ali u timu ni ovog puta nije bilo Dušana Tadića.
Kapiten reprezentacije Srbije je povredio list pre skoro dve nedelje, ali se očekivalo da se brzo vrati na teren. Ipak, vreme prolazi, a Tadića nije bilo na terenu, pa još kada ni sinoć nije zaigrao, alarmi su se upalili.
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Međutim, razloga za paniku nema. Kako saznaje Mozzart Sport, Tadić je počeo da trenira sa ekipom i trebalo bi u četvrtak da bude na terenu na utakmici Lige Evrope protiv kiparske Omonije. A, to znači da će kapiten Orlova biti spreman i za predstojeće dve utakmice Lige nacija protiv Nemačke (13. novembar) i Grčke (16. novembar).
Reprezentaciji Srbije je ostalo u poslednja dva kola Lige nacija da se bori da izbegne direktno ispadanje u Ligu B, nego da proba da se domogne baraža za opstanak, koji će se igrati u martu.
Dušan Tadić se u tabor reprezentacije vratio na početku Lige nacija i odmah je pokazao koliko je nedostajao državnom timu, pošto je dirigovao ofanzivnom linijom, upisao jednu asistenciju, a kreirao je i akciju iz koje su Orlovi dali gol protiv Holandije u Ajndhovenu.
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