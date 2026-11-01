Dušan Tadić u četvrtak na terenu

Međutim, razloga za paniku nema. Kako saznaje Mozzart Sport, Tadić je počeo da trenira sa ekipom i trebalo bi u četvrtak da bude na terenu na utakmici Lige Evrope protiv kiparske Omonije. A, to znači da će kapiten Orlova biti spreman i za predstojeće dve utakmice Lige nacija protiv Nemačke (13. novembar) i Grčke (16. novembar).

Reprezentaciji Srbije je ostalo u poslednja dva kola Lige nacija da se bori da izbegne direktno ispadanje u Ligu B, nego da proba da se domogne baraža za opstanak, koji će se igrati u martu.

Dušan Tadić se u tabor reprezentacije vratio na početku Lige nacija i odmah je pokazao koliko je nedostajao državnom timu, pošto je dirigovao ofanzivnom linijom, upisao jednu asistenciju, a kreirao je i akciju iz koje su Orlovi dali gol protiv Holandije u Ajndhovenu.