Tako je nedavno 192 centimetara visoki Somborac ušao protiv Rida u poslednjih 25 minuta i postigao pogodak za konačnih 1:1, a tako je i ovog popodneva protiv Šturma zaigrao od starta drugog poluvremena.

Trenutak odluke se dogodio u 69. minutu. Bendžamin Bokle je proigrao Hrstića u šesnaestercu, a srpski fudbaler je prihvatio loptu i potom je zakucao u mrežu Šturma. Posle toga je propustio još dve dobre šanse da definitivno overi pobedu, ali i ovako su bodovi pripali Altahu.

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Vredi istaći da se na ovom meču u pobedničkom timu istakao i nekadašnji golman mlade reprezentacije Makedonije, sada već 33-godišnji Dejan Stojanović. Imao je nekoliko odličnih odbrana u drugom poluvremenu.

Ovom pobedom Altah se približio Šturmu i poziciji koja vodi u plej-of Bundeslige na šest bodova zaostatka. Sada je deveti na tabeli.