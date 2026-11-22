Hrstić podiže formu, sad je golom srušio Šturm
Vreme čitanja: 2min | ned. 22.11.26. | 18:24
Nekadašnji mladi reprezentativac Srbije je direktno doneo Altahu poslednja četiri poena u Bundesligi Austrije
Valjalo bi da srpski trener Ognjen Zarić, koji trenira austrijski Altah, porazmisli o tome da pruži malo veću minutažu sunarodniku Srđanu Hrstiću. Jer, nekadašnji mladi i omladinski reprezentativac naše zemlje mu je golovima direktno dono poslednja četiri boda u Bundesligi Austrije. Ove nedelje je 23-godišnji centarfor postigao jedini pogodak u pobedi Altaha nad Šturmom sa 1:0 (0:0).
Hrstića je letos Altah otkupio od švedskog Hekena, posle jedne sezone koju je bivši centarfor subotičkog Spartaka proveo na pozajmici u Austriji. Međutim, nema ove sezone baš veliku minutažu, uglavnom ga Zarić koristi kao džokera sa klupe.
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Tako je nedavno 192 centimetara visoki Somborac ušao protiv Rida u poslednjih 25 minuta i postigao pogodak za konačnih 1:1, a tako je i ovog popodneva protiv Šturma zaigrao od starta drugog poluvremena.
Trenutak odluke se dogodio u 69. minutu. Bendžamin Bokle je proigrao Hrstića u šesnaestercu, a srpski fudbaler je prihvatio loptu i potom je zakucao u mrežu Šturma. Posle toga je propustio još dve dobre šanse da definitivno overi pobedu, ali i ovako su bodovi pripali Altahu.
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Vredi istaći da se na ovom meču u pobedničkom timu istakao i nekadašnji golman mlade reprezentacije Makedonije, sada već 33-godišnji Dejan Stojanović. Imao je nekoliko odličnih odbrana u drugom poluvremenu.
Ovom pobedom Altah se približio Šturmu i poziciji koja vodi u plej-of Bundeslige na šest bodova zaostatka. Sada je deveti na tabeli.