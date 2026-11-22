Da budemo konkretni: Jurgorden je izgubio od Sirijusa (0:1), a njegovi najvatreniji fanovi slavili su taj poraz kao pobedu. Razlog je, dakle, upravo to što se maleni Sirijus vratio na čelo tabele i kao lider čeka sutrašnju utakmicu glavnog konkurenta za švedski presto. U prevodu, čak i da Hamarbi dobije Geteborg, o osvajaču titule odlučivaće poslednja runda. A da je danas kojim slučajem Jurgorden slavio u Uspali, zbog daleko bolje gol-razlike u odnosu na Sirijus, Hamarbi bi sa sutrašnja tri boda mogao šampanjac da stavi u led.

Hamarbi neće moći da postane šampion kolo pre kraja švedskog šampionata i navijači Jurgordena, njegovog velikog rivala, presrećni su zbog toga. Ono što celoj priči daje pomalo čudan ton i 'gura' je na naslovnice brojnih sportskih portala večeras, jeste činjenica da ovakav rasplet zapravo omogućava današnji poraz Jurgordena.

Sve što se večeras dogodilo na stadionu Studenternas izazvalo je dosta pažnje u švedskim medijima. Koliko god Hamarbi smatrali da 'vekovnog neprijatelja', fudbaleri Jurgordena bili vrlo razočarani nakon meča i nisu želeli da pozdrave svoje pristalice... "A za šta je tačno trebalo da im zahvalimo", zapitao se golman Jakob Rine. Osim trenutaka slavlja kada je Kristijan Lien promašio penal, odnosno kada je Sirijus postigao pobedonosni pogodak, gostujuća tribina bila je neuobičajeno tiha. To je predstavljalo oštar kontrast u odnosu na atmosferu koju navijači tog kluba inače prave.

"Sve ovo dana bilo je zaista razočaravajuće. Imam veliko razumevanje za njihova osećanja, ali danas nisu bili uz nas, tako da ne znam za šta bi trebalo da im aplaudiramo. Ako ste već krenuli na put do Upsale, možda bi trebalo da dođete i podržite ekipu, umesto da slavite kada promašimo penal ili kada protivnik postigne gol. To ste mogli da radite i kod kuće", dodao je Rine ljutito. Kapiten Adam Stol deli mišljenje iskusnog čuvara mreže:

"Ono što su tražili od nas bilo je nedopustivo. Sa moralne tačke gledišta, tako nešto nikako nije smelo da se dogodi, posebno kada se uzme u obzir koliko smo naporno radili celog života, i kao ljudi i kao fudbaleri, da bismo dobili priliku da igramo u Evropi. Nije dolazilo u obzir da tako nešto učinimo", kazao je Stol, praktično nagovestivši da su navijači od igrača zahtevali da namerno izgube. "Boli činjenica da danas nismo uspeli da obezbedimo plasman u Evropu"...